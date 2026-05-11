Ángela Leiva cantó en vivo un clásico de AC/DC y dejó a todos sin palabras
La cantante entonó en vivo las estrofas de un clásico hit de la banda de rock y sorprendió a los oyentes; el video y la repercusión en redes
- 2 minutos de lectura'
Ángela Leiva visitó los estudios de Perros de la calle, el histórico programa radial que se emite por Urbana Play 104.3 y deslumbró a los presentes con un cover de la canción “Highway to hell” de AC/DC.
“Top cosas que nunca te imaginaste en tu vida: Ángela Leiva cantando una canción de AC/DC”, relata el video de la cuenta de TikTok @angelavibess_2 que se viralizó de inmediato en las redes sociales.
Leiva, quien es una exponente del cuarteto y la cumbia, se salió de su zona de confort y puso a prueba su tono de voz ante el panel periodístico comandado por Andy Kusnetzoff, quien celebró la interpretación de la cantante.
A sus 37 años, la nacida en Tandil, conquistó los oídos de los oyentes y usuarios de las redes sociales quienes se vieron asombrados por su tono de voz para interpretar uno de los grandes éxitos de la banda australiana que estuvo presente en el país durante este 2026.
“Es supersónica”; “Es buenísima” y “La descoció”, fueron algunas de las reacciones que sirvieron para resaltar el talento de la cantante.
Otras noticias de Angela Leiva
Mala experiencia. Ángela Leiva quedó varada en Islandia por una fuerte tormenta de nieve
"Estuve a punto de morir". Luciano Pereyra íntimo: su flamante vida de casado, el deseo de ser padre y lo que aprendió en el momento más difícil de su vida
Corazón roto. Ángela Leiva contó el difícil momento que vivió luego de la separación de Chelo Weigandt
- 1
Rating. Cuánto midió la vuelta de Mirtha Legrand a la televisión
- 2
La FIFA confirmó los artistas de las tres ceremonias inaugurales del Mundial 2026
- 3
“Superó todas las expectativas”: el éxito menos imaginado en los cines argentinos que puede llegar al millón y medio de espectadores
- 4
Carlos Belloso: del recuerdo del “Vasquito” al dolor por Malvinas y una vivencia que aún lo deja “temblando”