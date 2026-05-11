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Ángela Leiva cantó en vivo un clásico de AC/DC y dejó a todos sin palabras

La cantante entonó en vivo las estrofas de un clásico hit de la banda de rock y sorprendió a los oyentes; el video y la repercusión en redes

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Ángela Leiva sorprendió con un cover de AC/DC
Ángela Leiva sorprendió con un cover de AC/DC

Ángela Leiva visitó los estudios de Perros de la calle, el histórico programa radial que se emite por Urbana Play 104.3 y deslumbró a los presentes con un cover de la canción “Highway to hell” de AC/DC.

Top cosas que nunca te imaginaste en tu vida: Ángela Leiva cantando una canción de AC/DC”, relata el video de la cuenta de TikTok @angelavibess_2 que se viralizó de inmediato en las redes sociales.

Ángela Leiva vivió un momento inesperado en medio de sus vacaciones (Foto: Instagram/@angelaleivaok)
Ángela Leiva vivió un momento inesperado en medio de sus vacaciones (Foto: Instagram/@angelaleivaok)

Leiva, quien es una exponente del cuarteto y la cumbia, se salió de su zona de confort y puso a prueba su tono de voz ante el panel periodístico comandado por Andy Kusnetzoff, quien celebró la interpretación de la cantante.

A sus 37 años, la nacida en Tandil, conquistó los oídos de los oyentes y usuarios de las redes sociales quienes se vieron asombrados por su tono de voz para interpretar uno de los grandes éxitos de la banda australiana que estuvo presente en el país durante este 2026.

La reacción en redes de la interpretación de Angela Leiva
La reacción en redes de la interpretación de Angela Leiva

Es supersónica”; “Es buenísima” y “La descoció”, fueron algunas de las reacciones que sirvieron para resaltar el talento de la cantante.

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