A 84 años del nacimiento de Bob Dylan, el misterio detrás de lo que le sucedió aquel 29 de julio de 1966

Si de artistas que hicieron historia se habla, Robert Allen Zimmerman, ​más conocido como Bob Dylan, es uno de ellos. El cantautor demostró que con la música podía crear nuevas expresiones poéticas que calaron en la cultura popular estadounidense, lo que lo llevó a ganar el Premio Nobel de la Literatura en 2016. Este sábado 24 de mayo, cumple 84 años, motivo suficiente para hacer un recorrido por su carrera e intentar indagar en algunas cuestiones que hasta el día de hoy no tienen respuesta, como lo que sucedió el 29 de julio de 1966.

ARCHIVO - El músico Bob Dylan fuma un cigarrillo el 27 de abril de 1965, en Londres. (AP Foto, archivo) AP

Aquel viernes, Dylan aprovechó la mañana soleada para ir a dar un paseo en su moto Triumph por las rutas de Woodstock, Nueva York, cerca de donde vivía. Algunos dicen que se resbaló con una mancha de aceite, otros que el sol dificultó su visión y que colisionó contra un árbol, o que tropezó y voló de la moto. ¿Las consecuencias? Desde una conmoción cerebral y una quebradura de espalda y cuello hasta que su cara había quedado desfigurada. A ciencia cierta nadie sabe qué ocurrió realmente, pero sí que se alejó durante varios años de la escena pública y que optó por el anonimato.

El 2016 fue el año en que el galardón más importante de las letras se rendía al genio de un rockero B3590/_ - Zuma Press

Lo que sí es verdad es que previo a aquel hecho que marcó un punto de inflexión en su carrera, el músico había sentido malestares físicos, relacionados con un cansancio mental por sus giras y el acelerado ritmo de trabajo que llevaba, siempre con la presión de mantener su status como figura de la música internacional. Además, había experimentado con sustancias como las anfetaminas, las cuales consumía para mantenerse despierto y creativo en cada uno de sus shows.

En su autobiografía Crónicas (2004), Bob Dylan reveló que en la primera mitad de la década de 1960, compró un revólver y una escopeta debido al miedo a posibles intrusos “extremistas salvajes”. Además, expresó su descontento con la imagen que los hippies, quienes lo idolatraban, tenían de él, y llegó a decir que “quería prender fuego a esa gente”, lo que reflejaba su desconexión con aquella generación y su ideología.

Bob Dylan lanzó su autobiografía en 2004

“El ambiente se volvió tenso y la paz, difícil. Lo que había sido un plácido refugio dejó de serlo de pronto. Bandadas de gorrones peregrinaban desde California. Tontos del culo irrumpían en casa a todas horas de la noche. Al principio se trataba de nómadas sin techo que entraban ilegalmente. Se veían más bien inofensivos, pero luego empezaron a llegar radicales sin escrúpulos en busca del ‘Príncipe de la Protesta’: personajes de aspecto sospechoso, tipas que semejaban gárgolas, espantajos y vagabundos con ganas de fiesta que saqueaban la despensa”, escribió en su obra.

ARCHIVO – Bob Dylan cumple 84 años (Foto Vince Bucci/Invision/AP, archivo)

Lo ciero es que el intérprete de “Blowin’ in the Wind” decidió recluirse algunos meses después del extraño hecho y frenó sus lanzamientos hasta diciembre de 1967, cuando regresó con John Wesley Harding, un disco distinto de lo que lo hizo conocido. Después de eso, evitó tomar postura pública sobre temas políticos, excepto en una ocasión notable: el 9 de mayo de 1974, visiblemente alcoholizado, se presentó en un concierto benéfico en el Madison Square Garden de Nueva York para recaudar fondos para las víctimas del golpe de Estado en Chile que derrocó a Salvador Allende en 1973. En ese momento, Dylan buscaba distanciarse de su imagen de icono cultural, pero no estaba listo para dejar su gran amor: la música.