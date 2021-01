A los 89 años, murió el bailarín y coreógrafo Juan Carlos Copes

Juan Carlos Copes en 2012, en el escenario junto a su hija y pareja de baile Johana Fuente: Archivo - Crédito: Rodrigo Néspolo / LA NACION

El bailarín y coreógrafo Juan Carlos Copes falleció hoy en el Sanatorio La Torre de Florida, a los 89 años tras contraer coronavirus, reveló su hija Johana por las redes sociales. Copes sufría Epoc y se había contagiado de Covid-19 en diciembre. "Fue todo muy rápido, falleció mi papá", escribió la bailarina, pareja de baile de su padre, en Facebook y destacó que el recuerdo de su padre "seguirá brillando en las estrellas".

Nacido en Mataderos, el 31 de mayo de 1931, Copes fue el gran impulsor del tango danza en el mundo gracias a espectáculos como Tango argentino, estrenado en 1983 en París (compartían con Copes y María Nieves el escenario Cecilia Narova,Nélida y Nelson, Héctor y Elsa María Mayoral, Norma y Luis Pereyra, además de Pablo Verón y Guillermina, los Dinzel, Johana y otros, que en total sumaban 18 bailarines). Tras el éxito, el espectáculo recorrió las grandes capitales del mundo, de Tokio a Londres, y finalmente llegó a Broadway en 1985, donde provocó un fenómeno de proporciones y renovando el interés por el tango en los Estados Unidos. Años después, Copes ganaría el premio central de la Asociación de Coreógrafos de ese país por su trabajo en Tango, la película de Carlos Saura.

"El tango es la única danza que permite imaginación y creatividad para formar, en tres minutos, una historia de amor, de odio. Pero son tres minutos que, si hay una cierta relación cuerpo a cuerpo, te hacen olvidar cualquier problema", relataba el bailarín, que consideraba "Quejas de bandoneón", de Filiberto, interpretado por Troilo y "Negracha mía", de Osvaldo Pugliese, sus "caballitos de batalla".

"En 50 años, el tango me dio muchas satisfacciones -recordaba Copes en diálogo con LA NACION en 2000 antes de una presentación conjunta con el Sexteto Mayor-. Vivir con la valija en la mano porque tenés que hacer tu trabajo afuera es triste. Una persona que está haciendo una biografía sobre mí se sorprendió cuando le dije que no era profeta en mi tierra. Soy reconocido, pero no puedo vivir de mi trabajo en la Argentina. Entonces tengo que salir. Gracias a Dios, en el exterior tengo puertas abiertas".

Su relación en el escenario y fuera de él con María Nieves inspiró una película, y el propio Copes recordaba en un libro el momento de su consagración, una que terminaría convirtiéndolos en los bailarines de tango más famosos del mundo. "El 15 de noviembre de 1951 se inscribieron en un campeonato de baile en el Luna Park, todo un acontecimiento. Fueron como treinta rondas ante jurado, orquestas, cantores y cantantes de lujo. Finalmente, en el tango quedaron tres parejas, entre ellas Copes y Nieves. Fue en ese momento cuando Copes se percató de que las otras dos parejas estaban disfrazadas. Los hombres, de compadritos: sombrero, lengue, saco con vivos blancos, pantalón cambrona y una cinta en el brazo con la imagen de Perón y Evita. El estilo que bailaban eran bien cachafaz, con sentadas, cortes, taconeos, quebradas y pasos cortos. Copes y Nieves eran la imagen de la modestia... En la espalda, Copes tenía pegado su número de concursante: el once. Cuando fue el turno, Copes y Nieves desplegaron el estilo amasado en tantas noches de Atlanta, tantas tardes en el Conventillo de Saavedra. Primero fue un silencio profundo y, luego, cuando terminaron de bailar, fue una ovación. Diez mil personas corearon el número once. Los organizadores no tuvieron más remedio que darles el primer premio. "De hecho, jamás lo recibimos. Supongo que lo habrán entregado antes de la final. No importa; a mi juicio, esa noche fue la consagración.", recordaba el bailarín en la biografía Quién me quita lo bailado, de Mariano del Mazo y Adrián Damore.

