Santiago del Moro reveló cambios en la nueva casa de Gran Hermano Generación Dorada

Gran Hermano vuelve a latir en la TV argentina y ya se prepara para su próxima edición que arranca en febrero de 2026, denominada “Generación Dorada”, que incluirá una profunda remodelación de la casa, según reveló el conductor del reality, Santiago del Moro. La transformación más notoria es la eliminación de la tradicional pileta que estaba en el centro del patio, lo cual altera significativamente uno de los aspectos más recordados de la vivienda.

Este giro inesperado fue mostrado por Del Moro en sus redes sociales, donde se ve el estado avanzado de las obras.

Además, no solo confirmó la ausencia de la piscina y la presencia del pozo, sino que también anticipó el carácter novedoso que tendrán las instalaciones para la próxima temporada, donde convivirán participantes famosos y no famosos.

Los cambios en la casa de Gran Hermano

“Me preguntan todo el tiempo por la casa de GH. Les cuento: donde antes había una pileta ahora hay un gran pozo (que cada día es más grande) jaja! Prepárense! Nos vemos Febrero 2026”, escribió el presentador sobre las fotos que compartió en sus historias de Instagram.

El interés por el reality se intensificó con el avance de las obras y el lanzamiento de la convocatoria al casting nacional, que atrajo a cientos de aspirantes de diversas provincias. El proceso de selección, realizado en las instalaciones de Telefe, fue descrito como exigente: grupos de veinte postulantes ingresaron simultáneamente a un salón principal, y cada uno dispuso de apenas 60 segundos para intentar convencer a los productores de su mérito para ingresar al programa.

Siguen los castings para entrar a Gran Hermano

Este nuevo ciclo busca reavivar el vínculo con la audiencia mediante una propuesta renovada que incluirá la convivencia de figuras mediáticas, exparticipantes de ediciones anteriores y nuevos postulantes, bajo reglas y dinámicas inéditas. La inclusión de personalidades como Alex Caniggia ya genera expectativas en el público.

El mediático hijo del recordado futbolista Claudio Paul Caniggia publicó una consulta en sus redes sobre su posible participación, generando una amplia respuesta y un debate entre sus seguidores, quienes mayoritariamente apoyaron su ingreso, basándose en su experiencia previa en distintos formatos televisivos y realities.

Se espera una renovada casa para la nueva edición del reality (Foto: @santidelmoro)

Las actuales refacciones en la casa de Gran Hermano fueron anticipadas por Del Moro meses atrás. A mediados de noviembre, el conductor compartió imágenes del interior de la casa junto a directivos y parte del equipo de producción, sin señales de las reformas.

En aquella ocasión, Del Moro explicó: “Hoy recorrimos la casa más famosa previo a las remodelaciones y cambios para ‘Gran Hermano Generación Dorada’. Se viene un antes y un después que va a dar que hablar. Prepárense”. Posteriormente, Del Moro aportó más indicios sobre las transformaciones al señalar: “Se vienen los ‘cambios’ a la casa más famosa”, aunque evitó dar detalles sobre la naturaleza de las nuevas intervenciones.

La producción de Telefe trabaja contrarreloj para adaptar el espacio al espíritu innovador de esta edición. Mientras tanto, hay mucha expectativa por quiénes serán los ex participantes y las celebridades que van a entrar a la casa más famosa del país. En los últimos meses, se barajaron muchos nombres pero hasta el momento el canal no confirmó qué personalidades van a ser de la partida.