Una íntima amida de Diane Keaton contó cómo fueron los últimos días de vida de la actriz

La muerte de Diane Keaton, ocurrida el 11 de octubre a los 79 años en California, dejó un vacío enorme en Hollywood. La noticia sorprendió a colegas y fanáticos de todo el mundo, que rápidamente llenaron las redes sociales con mensajes de admiración y tristeza por la partida de una de las actrices más icónicas. En medio de estos homenajes, su íntima amiga, Carole Bayer Sager, decidió brindar una entrevista a la revista People en la que recordó cómo fueron los últimos días de vida de la intérprete.

“La vi hace dos o tres semanas y estaba muy delgada. Había perdido muchísimo peso”, comenzó con mucho dolor. La actriz había pasado gran parte de los últimos meses en Palm Springs, luego de que su casa sufriera daños internos por los incendios forestales que azotaron California a comienzos de año. Por lo que, al volver, su estado de salud no pasó desapercibido por ninguna de sus personas de confianza. “Tuvo que ir a Palm Springs porque su casa sufrió daños por dentro y tuvieron que limpiarlo todo. Estuvo allí un tiempo, y cuando regresó, me quedé atónita por lo mucho que había perdido de peso”, explicó la compositora.

Carol Bayer recordó en redes sociales su amistad con Diane Keaton (Foto: Instagram @carolebayersager)

Pese a este visible deterioro, Sager resaltó que Keaton conservaba intacto algo que siempre la caracterizó: su energía luminosa y su capacidad de llenar de vida cualquier espacio en el que estuviera. “Me encantaba. Era tan especial, iluminaba cualquier habitación con su energía. Estaba feliz y llena de vida, y fotografiaba todo lo que veía. Era una persona completamente creativa, nunca dejaba de crear”, expresó con cariño Carole. Desde su partida hace una semana, la amiga de la actriz compartió en su cuenta de Instagram gran cantidad de fotos junto a Diane en eventos, fiestas y charlas de café. Al pie de una de ellas escribió: “Momentos que aprecio de los años de nuestra amistad”.

Algo que Carole no dudó en resaltar en su entrevista a People era su admiración por Diane con respecto a la moda que siempre supo imponer desde su juventud. “Iba al cine siempre vestida como si estuviera a punto de rodar otra escena de Annie Hall”, recordó Sager con ternura. “Llevaba sombreros, chaquetas, pantalones anchos y cinturones. Era un ícono de la moda por sí misma. Su estilo era su forma de presentarse al mundo”, explicó sobre lo que significaba para la actriz vestirse.

La letrista estadounidense compartió en sus redes sociales gran cantidad de fotos junto a su íntima amiga, Diane Keaton (Foto: Instagram @carolebayersager)

En los últimos meses, Diane Keaton también se permitió volver a explorar uno de sus grandes amores, la música. Sager relató cómo vivieron juntas la experiencia de grabar la canción “First Christmas”, estrenada en noviembre de 2024, en colaboración con Jonas Myrin. “Le encantó grabar esta canción. Lo hizo casi como una niña. Era tan auténtica al cantarla… y en cierto modo actuaba, porque es una gran actriz. Luego se ponía a llorar mientras la interpretaba. Pero hizo un trabajo precioso”, contó sobre sus trabajos conjuntos.

Diane Keaton grabó una canción de Navidad en 2024 junto a sus amigos

El clip, que se encuentra disponible en YouTube, alcanzó en los últimos días más de 200 mil visitas, pero en la cuenta oficial de Carol Sager, la compositora dejó un conmovedor detrás de escena que hizo llorar a sus fans. “Canción @JonasMyron y yo que escribí para Diane. ‘First Christmas’. Descansa en paz Diane, has hecho de este mundo un lugar mejor", escribió la letrista estadounidense.