A días de ingresar a MasterChef Celebrity, Carmen Barbieri confesó: “Este virus casi me mata”

Tras estar un mes en terapia intensiva a causa del Covid-19, Carmen Barbieri se prepara para debutar finalmente en MasterChef Celebrity . Ya recuperada, la capocómica contó cómo fue su experiencia con el virus, de dónde sacó fuerzas para salir adelante y lo que significa para ella volver a trabajar.

“Llego el día. ¡Qué emoción!”, lanzó Barbieri ni bien vio al cronista de Flor de equipo en la puerta de su casa. Es que el magazine de Telefe tuvo el privilegio de acompañar a la artista hasta los estudios de MasterChef Celebrity en su primer día. Como se sabe, el programa va grabado por lo que la competencia está más avanzada que lo que se ve en pantalla. La participación de Barbieri al aire recién se verá en abril.

“Siento una emoción, es algo muy raro porque no imaginé que iba a volver. Me esperaron, estoy tan alegre y agradecida a la gente de MasterChef, a los productores que me han llamado todos los días, todos rezaban y me esperaban”, comentó aunque advirtió que se siente en desventaja con el resto de sus compañeros: “Entro cuando todos mis compañeros están avanzados, ya saben dónde están las cosas y para mí es nuevo”.

Sin embargo, nada opaca la felicidad por volver a trabajar. “Si me pongo a pensar no es que me angustie, pero me agarra una cosa extraña en el pecho. Gracias a Dios salí adelante y con trabajo, ¿qué más puedo pedir? Estoy feliz. Fui la primera en firmar y después me contagié este virus que casi me mata”, advirtió angustiada.

Y enseguida recordó cómo fueron sus días en terapia intensiva. “Gracias a los médicos y la atención en la clínica Zabala estoy bien pero estuve un mes en terapia intensiva. Federico no daba más pobrecito, ya había perdido a su papá, después tuvo cáncer, y ahora la mamá que se le moría. Me acuerdo que dentro del coma, yo decía: ‘Tengo que salir adelante por mi hijo porque otro disgusto más no tolera ’. Ni bien pude hablar, dije: ‘¿Ya empezó el programa?’ Estaba tan entusiasmada”, recordó.

Tras agradecer las cadenas de oración y el cariño recibido a lo largo de su internación, Barbieri confesó qué le enseño esta enfermedad. “Estoy muy agradecida porque han rezado por mi personas que no conozco. El reencuentro con Fede fue emocionante. El siempre se mostró fuerte para darme fuerzas. Todo lo que viví me demostró que la vida es valiosa, que no es normal sentirse bien. Cuando uno empieza a enfermarse ahí valorás lo que es respirar y que no te duela nada. Lo que saco de todo esto es darle valor a las cosas que realmente lo tienen”, señaló conmovida.

Si bien ya está casi recuperada, aún sigue con algunos síntomas propios post Covid. “Sigo disfónica por el tubo del respirador que me pusieron. Me lo arranqué dos veces y me lastimé las cuerdas vocales. No sabía si iba a salir, pero la fuerza de leona que tengo la puse, siempre estaba. No me imaginé que este virus me iba a matar, casi me mata”, agregó casi sin poder creer todo lo que vivió en el último tiempo.

“Tuve consciencia cuando salí del coma, que vi tantos médicos a mi alrededor. Ahí decía: ‘Debo estar grave en serio’. El médico me daba fuerzas y me decía que luche. No me acordaba que era por el Covid que estaba así, pensaba: ‘Me habrá dado un derrame cerebral’... Porque nadie me contaba por qué estaba ahí. El día del alta no me quería volver a casa porque me daba miedo. No podía caminar por tanto tiempo en la cama, andaba con un andador. Me costaba mucho, me tenían que llevar al baño. Por suerte, tengo una rápida recuperación y pude salir adelante”, indicó.

A punto de llegar a los estudios de Telefe, el cronista de Flor de equipo le preguntó sobre el jurado de MasterChef Celebrity. “Son tres divinos que se hacen los malos, me encantan. Los respeto mucho porque son geniales, los mejores”, lanzó. En cuanto a sus compañeros, confesó que su favorito es Alex Caniggia: " El show lo pone Caniggia, me divierto con él. Es un loco divino, lo quiero mucho. Son muy buenos todos, las mujeres son muy buenas. Todos tienen buena onda, pero después hay que competir”, opinó entusiasmada por encontrarse con sus contrincantes.

Una vez que llegaron al lugar de las grabaciones del programa, Barbieri se preparó para entrar a la competencia. “Que lindo. No puedo cree estar acá. Llego el día. Volver a Telefe que es mi casa y en este programa maravilloso; estoy feliz”, lanzó mientras mostraba su sweater con la leyenda “fuerza de leona” elegido para su debut.

LA NACION