A qué hora es La Velada del Año 2026 hoy, con Ibai Llanos, Gastón Edul y otros famosos

Sevilla se prepara para albergar una nueva edición de La Velada del Año 6, el fenómeno global organizado por el streamer español Ibai Llanos. La cita será este sábado 25 de julio en el emblemático estadio La Cartuja, donde 80.000 espectadores agotaron la totalidad de las localidades disponibles. Para el público argentino, el evento comenzará a las 14:00, mientras que en España las acciones iniciarán a las 19:00, sin un horario de finalización fijo debido a la extensa programación prevista.

Ibai Llanos consiguió un producto superador con la creación de La Velada del Año Twich

La transmisión oficial se llevará a cabo a través de las plataformas digitales de YouTube y Twitch en el canal de @IbaiLlanos. Además, diversos medios de comunicación españoles realizarán una cobertura minuto a minuto con comentarios técnicos sobre cada uno de los enfrentamientos. La jornada se destaca por equilibrar el espectáculo deportivo con el entretenimiento musical, con actuaciones de artistas de renombre internacional como Yandel, Juanes, Lucho RK & La Pantera, Bad Gyal y Anuel AA.

El plato fuerte de la jornada inaugural será el enfrentamiento entre el periodista argentino Gastón Edul y su par español Edu Aguirre. Este cruce adquiere una relevancia particular al producirse a solo una semana de la finalización de la Copa del Mundo disputada en Estados Unidos, donde el combinado albiceleste cayó ante el conjunto ibérico. Edul trabajó intensamente en su preparación física durante los últimos meses, donde recibió el apoyo cercano de su hermano mellizo Guido Edul, quien se encuentra en Sevilla para acompañarlo en esta instancia decisiva.

Edu Aguirre se enfrentará a Gastón Edul en el duelo más esperado de La Velada del Año 6 (Fuente: Instagram/@eduaguirre7)

El periodista deportivo expresó anteriormente: “Sé que no lo hago solo por mí, sino porque represento a la Argentina y sobre todo a Latinoamérica. Voy a dejar el corazón”. Según estadísticas de la comunidad, el favorito para este duelo inicial es el europeo, con un 68,1% de los votos frente al 31,9% del argentino.

Quiénes participan de La Velada del Año 6

Edu Aguirre vs. Gastón Edul . Los periodistas se verán las caras arriba del ring, uno español y el otro argentino, justo a una semana de haber finalizado la Copa del Mundo que dejó al seleccionado albiceleste derrotado por el país ibérico.

. Los periodistas se verán las caras arriba del ring, uno español y el otro argentino, justo a una semana de haber finalizado la Copa del Mundo que dejó al seleccionado albiceleste derrotado por el país ibérico. Fabiana Sevillana vs. La Parce . La tiktoker española juega de local y se batirá a duelo con la influencer colombiana.

. La tiktoker española juega de local y se batirá a duelo con la influencer colombiana. Clersss vs. Natalia MX . En este combate se verán las caras la influencer española con más de tres millones de seguidores y la streamer mexicana.

. En este combate se verán las caras la influencer española con más de tres millones de seguidores y la streamer mexicana. Lit Killah vs. Kidd Keo . Otra vez un argentino y un español se enfrentarán en el ring. Los cantantes intercambiaron mensajes en sus redes sociales antes del encuentro y el 25 de julio se verán las caras y sus ánimos tras el Mundial 2026.

. Otra vez un argentino y un español se enfrentarán en el ring. Los cantantes intercambiaron mensajes en sus redes sociales antes del encuentro y el 25 de julio se verán las caras y sus ánimos tras el Mundial 2026. Alondrissa vs. Angie Velasco . La puertorriqueña y la argentina combatirán pese a que las dos son grandes amigas.

. La puertorriqueña y la argentina combatirán pese a que las dos son grandes amigas. Virzz vs. Gero Arias . Este combate será sin casco; el español ya peleó en tres oportunidades anteriores y ahora se batirá a duelo frente al argentino, quien planea llegar a los Juegos Olímpicos de 2028.

. Este combate será sin casco; el español ya peleó en tres oportunidades anteriores y ahora se batirá a duelo frente al argentino, quien planea llegar a los Juegos Olímpicos de 2028. Roro vs. Samy Rivers . El 25 de julio será la segunda vez que ambas se suben al ring; por un lado, la influencer de lifestyle española y por otro, la mexicana, una de las más famosas de la región.

. El 25 de julio será la segunda vez que ambas se suben al ring; por un lado, la influencer de lifestyle española y por otro, la mexicana, una de las más famosas de la región. Marta Díaz vs. Tatiana Kaer . La primera sevillana y la segunda valenciana. Se espera que sea uno de los duelos más emocionantes de La Velada del Año.

. La primera sevillana y la segunda valenciana. Se espera que sea uno de los duelos más emocionantes de La Velada del Año. Plex vs. Fernanfloo . Ambos se presentaron en anteriores ediciones y ganaron; ahora se medirán en el ring. El español y el salvadoreño son dos de las figuras que más se aclamaron para este evento.

. Ambos se presentaron en anteriores ediciones y ganaron; ahora se medirán en el ring. El español y el salvadoreño son dos de las figuras que más se aclamaron para este evento. IlloJuan vs. TheGrefg. Los españoles son dos de los pesos pesados de la creación de contenido en su país. Los fanáticos esperan ver el 25 de julio un gran combate.

Con un despliegue técnico que busca superar las ediciones anteriores, el evento de Ibai Llanos se consolida nuevamente como una cita ineludible en el calendario digital, la cual une a figuras de Latinoamérica y España en el cuadrilátero bajo la atenta mirada de millones de seguidores en todo el mundo.