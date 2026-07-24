Guido, el hermano mellizo de Gastón Edul, mostró con un video cómo se prepara para La Velada del Año 6

Oficialmente comenzó la cuenta regresiva para que Gastón Edul se suba al cuadrilátero de la sexta edición de La Velada del Año, un evento de boxeo realizado por el streamer español Ibai Llanos. La pelea es el sábado 25 de julio en el estadio La Cartuja de Sevilla, España, y el periodista lleva varios meses preparándose en el gimnasio. En la previa, fue su hermano mellizo Guido el que mostró la intimidad de los últimos entrenamientos antes de la pelea con el periodista español Eduardo Aguirre.

Tras los dos meses de cobertura de la Copa del Mundo, Gastón Edul puso toda su energía en La velada del año 6. Si bien mientras estuvo en los Estados Unidos se entrenó, esta semana se enfocó en un ciento por ciento en su preparación. Su hermano Guido viajó a Sevilla para acompañarlo y decidió ayudarlo con su preparación.

Guido Edul mostró cómo se prepara Gastón para La Velada del Año 6 (Foto: Instagram @guidoedul)

“Reencuentro”, escribió Guido con el emoji de un guante de boxeo y un puño hacia adelante. Sus palabras estuvieron acompañadas por una foto en la que se lo pudo ver sosteniendo los elementos para la práctica junto al periodista que estaba listo para ejercitarse. En una segunda imagen, en tanto, se pudo apreciar la bandera argentina con la frase “Team Edul” que colgaron para alentarlo.

La hinchada de Gastón Edul en Sevilla lista para la pelea (Foto: Instagram @guidoedul)

El periodista deportivo lleva meses preparándose para subirse al ring, lo cual quedó en evidencia en cómo cambió su cuerpo durante el último tiempo. A través de sus redes sociales mostró que mientras estuvo en Kansas City fue al gimnasio y, además de entrenarse arriba del ring con los guantes, hizo levantamientos de pesas y corrió en la cinta.

“Estoy muy entusiasmado y contento. Les juro que, pese a todo el laburo que tengo y los viajes, voy a entrenarme a fondo y dar todo. Porque sé que no lo hago solo por mí, sino porque represento a la Argentina y sobre todo a Latinoamérica. Voy a dejar el corazón”, expresó meses atrás antes de ser presentado como participante.

Gastón Edul mostró su entrenamiento para La Velada del Año 6

Su rival a vencer es Edu Aguirre, periodista de El Chiringuito, que tiene 38 años y mide 1,80 metros, ocho años y 10 centímetros más que él. En la página oficial del evento, el pronóstico hecho por la comunidad tiene como favorito al europeo con un 68,1 por ciento de los votos, mientras que el argentino cuenta con un apoyo del 31,9 por ciento. Será la primera de las 10 peleas de la jornada. Las restantes serán entre la tiktoker española Fabiana Sevillana y la influencer colombiana La Parce; la influencer española Clersss y la streamer mexicana Natalia MX; y el cantante argentino Lit Killah y el español Kidd Keo.

En cuanto al resto de representantes de la bandera albiceleste: la youtuber Angie Velasco se medirá con la puertorriqueña Alondrissa y el influencer Gero Arias con el español Viruzz. Asimismo, la influencer española Roro se medirá con la mexicana Samy Rivers y el español Plex con el salvadoreño Fernanfloo. También habrá dos duelos de españoles entre Marta Díaz y Tatiana Kaer e IlloJuan y TheGrefg.

La Velada del Año 6, el evento de Ibai Llanos, será este sábado 25 de julio en el estadio La Cartuja de Sevilla, España (Foto: Instagram @ibaillanos)

La Velada del Año 6 se llevará a cabo este sábado 25 de julio desde las 14 (hora argentina) en el estadio La Cartuja de Sevilla, España, y además de las 10 peleas, tendrá shows musicales a cargo de Yandel, Juanes, Lucho RK & La Pantera, Bad Gyal y Anuel AA. Ibai Llanos hará la transmisión a través de sus cuentas de YouTube y Twitch (@IbaiLlanos) y diferentes medios españoles mantendrán una publicación en directo con comentarios al respecto de cada lucha sobre el ring.