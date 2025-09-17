A qué hora estrena el ciclo de Marcelo Tinelli en el streaming Carnaval

Marcelo Tinelli, acompañado por familiares y figuras del espectáculo, se suma a la plataforma Carnaval Stream y estrena un formato que busca atraer tanto a su público tradicional como a nuevas audiencias. La propuesta combina entretenimiento, humor y actualidad, un proyecto que marca un giro en la carrera de Tinelli y genera gran expectativa entre sus seguidores.

¿A qué hora y cuándo se estrena “Estamos de Paso”?

El nuevo programa del conductor de Showmatch, Estamos de Paso, debuta el martes 23 de septiembre a las 20 horas en Carnaval Stream bajo la conducción de Federico Hoppe, colaborador histórico de Tinelli en varios de sus proyectos más exitosos. Según trascendió inicialmente, el ciclo tendrá una frecuencia de dos emisiones por semana y ocupará un lugar destacado en la grilla nocturna de Carnaval Stream a partir de este mes.

Marcelo Tinelli tendrá un nuevo programa de streaming en Carnaval Stream

El equipo que acompaña a Marcelo Tinelli

En esta nueva etapa, Marcelo Tinelli no trabaja solo, ya que lo acompañan su primo Luciano “El Tirri” y dos de sus hijas, Juanita y Candelaria Tinelli. La participación de su entorno cercano aporta un costado más íntimo a la propuesta

Además, se suman al equipo colegas de larga trayectoria y nombres reconocidos de la televisión, como los actores Pachu Peña, Federico Bal y Sabrina Rojas. También participarán Carla Conte, Iván Ramírez y Sebastián Almada, para sumar la cuota de comedia característica de los ciclos que el conductor supo liderar. La confirmación de las distintas figuras que acompañarán a Tinelli llegó con imágenes promocionales difundidas por el propio presentador, junto a gran parte del equipo que lo acompaña en este nuevo proyecto.

El programa de Marcelo Tinelli se llamará Estamos de paso y se transmitirá por Carnaval Stream

Figuras destacadas en la programación de Carnaval Stream

El nombre de Marcelo Tinelli se suma al de otras figuras de peso que ya integran la programación de Carnaval Stream como Jorge Rial, Viviana Canosa, Fabián Doman, Mariana Brey y Alejandro Fantino se destacan en el programa Cónclave y se caracterizan por sus diferentes estilos y para atraer a distintos públicos.

El presente personal de Marcelo Tinelli

Mientras se prepara para su debut en el streaming, Marcelo Tinelli también vive un gran momento personal, ya que días atrás, compartió una publicación con Milett Figueroa.

La publicación de Marcelo Tinelli junto a Milett

A través de sus historias de Instagram, ambos intercambiaron fotos cargadas de ternura y afecto, para disipar cualquier rumor sobre una posible separación, tras mostrarse nuevamente en público con su novia.

La historia que reposteó Milett en su cuenta de Instagram junto a Marcelo Tinelli

El reencuentro ocurrió luego de un tiempo de distancia por compromisos laborales. En la publicación, Tinelli agregó: “De vuelta juntos, te amo”, acompañando el mensaje con las banderas de Argentina y Perú, país de origen de Milett. Ante las afectuosas palabras de su pareja, la modelo respondió rápidamente en su cuenta oficial: “Papito, te amo”, acompañando la imagen de varios emojis de corazones y fuegos que dejó en claro como fue el reencuentro de la pareja.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.