Marcelo Tinelli desembarca en el streaming: el nombre de su programa, la fecha de estreno y las figuras que lo acompañarán

Marcelo Tinelli desembarca en el streaming con una nueva propuesta que marca un giro en su carrera. Tras varios meses de rumores, finalmente el conductor confirmó que se suma a Carnaval Stream con un formato con el que podría captar la atención de su público más tradicional y, a su vez, conquistar a nuevas generaciones.

El programa se llamará Estamos de paso y ya tiene fecha de estreno: el ciclo debutará el martes 23 de septiembre a las 20. En esta apuesta, el conductor no estará solo, lo acompañarán familiares y figuras del espectáculo como su primo Luciano “El Tirri” y dos de sus hijas, Juanita y Candelaria Tinelli. La participación de integrantes de su entorno más cercano aportará previsiblemente un costado más íntimo a la propuesta, que combinará entretenimiento, humor y actualidad en un mismo espacio.

Entre el resto de personalidades convocadas ya confirmadas en el proyecto se encuentran también colegas de larga trayectoria y nombres reconocidos de la televisión, entre ellos los actores Pachu Peña, histórico aliado humorístico de Tinelli; Federico Bal y Sabrina Rojas. También se unen al equipo Carla Conte, con su impronta ligada a la danza y la conducción, y los humoristas Iván Ramírez y Sebastián Almada, que prometen sumar la cuota de comedia característica de los ciclos que supo liderar el conductor.

La confirmación de las distintas figuras que acompañarán a Tinelli en este nuevo desafío llegó con imágenes promocionales difundidas por el propio presentador. En las placas, se puede ver al conductor junto a parte del equipo que lo respaldará en esta nueva etapa.

La expectativa ante el inminente estreno del programa es alta, no solo por el regreso del conductor a un rol protagónico sino también por el desafío de adaptarse al lenguaje del streaming, un terreno con dinámicas distintas a las de la televisión tradicional.

El conductor, que durante décadas lideró el prime time televisivo, tendrá ahora la oportunidad de sumar su impronta personal a las nuevas tendencias digitales y explorar nuevos formatos y audiencias.

Según trascendió inicialmente, el ciclo tendrá una frecuencia de dos emisiones por semana y ocupará un lugar destacado en la grilla nocturna de Carnaval Stream a partir de este mes.

La producción del programa estará a cargo de Federico Hoppe, histórico colaborador de Tinelli en varios de sus proyectos más exitosos y quien lo acompañará en la tarea de adaptar la dinámica televisiva al lenguaje del streaming.

Con su desembarco, el nombre de Marcelo Tinelli se suma al de varias figuras de peso que ya forman parte de la programación de la señal. Entre ellas se destacan Jorge Rial, Viviana Canosa, Fabián Doman, Mariana Brey y Alejandro Fantino, quienes se caracterizan por sus diferentes estilos y atraen a distintos públicos.

Un gran momento personal

Mientras se prepara para su esperado desembarco en el streaming, Marcelo Tinelli atraviesa un gran momento personal a la vez que se afianza su relación con Milett Figueroa. Días atrás, la pareja confirmó en redes sociales que atraviesa una etapa muy feliz y compartió su alegría con el público.

A través de sus historias de Instagram, ambos intercambiaron fotos cargadas de ternura y afecto, disipando cualquier rumor sobre una posible separación. “De vuelta juntos”, escribió Tinelli tras mostrarse nuevamente en público con su novia.

Días atrás, la pareja tuvo un tierno ida y vuelta en redes sociales (Foto: @milett)

El reencuentro se produjo luego de un tiempo de distancia por compromisos laborales. En la publicación, Tinelli escribió: “De vuelta juntos, te amo”, acompañando el mensaje con las banderas de Argentina y Perú, país de origen de Milett. Ante las afectuosas palabras de su pareja, la modelo no tardó en responder, repostando la imagen: “Papito, te amo”, expresó, acompañando la imagen de varios emojis de corazones.