Cómo se llamará el nuevo programa de streaming de Marcelo Tinelli

Marcelo Tinelli llega al streaming con una nueva propuesta que marca un giro en su carrera. El conductor confirmó su incorporación a Carnaval Stream con un formato que buscará captar a su público tradicional y, a la vez, conquistar nuevas generaciones.

¿Cuál es el nombre del nuevo programa de Marcelo Tinelli?

El programa de Marcelo Tinelli se llamará Estamos de paso y debutará el martes 23 de septiembre a las 20 horas. Estará acompañado por familiares y figuras del espectáculo y combinará entretenimiento, humor y actualidad.

Marcelo Tinelli desembarca en el streaming con una nueva propuesta profesional

El primo del conductor, Luciano “El Tirri”, participará del proyecto. También se suman sus hijas Juanita y Candelaria Tinelli. La inclusión de su entorno familiar busca aportar un costado más íntimo a la propuesta.

Las figuras que acompañan a Tinelli en Estamos de paso

El equipo de Estamos de paso incluye a varios colegas de larga trayectoria y nombres reconocidos de la televisión. Entre ellos se encuentran los actores Pachu Peña, Federico Bal y Sabrina Rojas. También forman parte del elenco Carla Conte, Iván Ramírez y Sebastián Almada.

La confirmación de estas figuras se realizó a través de imágenes promocionales, que el propio presentador las difundió. En las placas, se observa al conductor junto a parte del equipo que lo respalda en esta nueva etapa.

La expectativa por el estreno del programa es alta por el rol protagónico del conductor y el desafío de adaptarse al lenguaje del streaming, con dinámicas de este formato que son distintas a las de la televisión tradicional. El conductor lideró el prime time televisivo durante décadas y ahora tendrá la oportunidad de sumar su impronta personal a las nuevas tendencias digitales, explorando nuevos formatos y audiencias.

El ciclo tendrá una frecuencia de dos emisiones por semana. Ocupará un lugar destacado en la grilla nocturna de Carnaval Stream a partir de este mes de septiembre. La producción del programa estará a cargo de Federico Hoppe, histórico colaborador de Tinelli en varios de sus proyectos exitosos.

Jorge Rial y Viviana Canosa ya forman parte de la programación de Carnaval Stream

Con su desembarco, el nombre de Marcelo Tinelli se suma al de varias figuras de peso en la programación de la señal. Entre ellas destacan Jorge Rial, Viviana Canosa, Fabián Doman, Mariana Brey y Alejandro Fantino. Estos comunicadores se caracterizan por sus diferentes estilos y atraen a distintos públicos.

El momento personal de Marcelo Tinelli

Marcelo Tinelli atraviesa un buen momento personal mientras se prepara para su esperado desembarco en el streaming. Su relación con Milett Figueroa se afianza. Días atrás, la pareja confirmó en redes sociales que vive una etapa feliz y compartieron su alegría con el público.

A través de sus historias de Instagram, ambos intercambiaron fotos cargadas de ternura y afecto. De esta manera, disiparon rumores sobre una posible separación. “De vuelta juntos”, escribió Tinelli tras mostrarse nuevamente en público con su novia.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa confirmaron su felicidad en redes sociales

El reencuentro se produjo luego de un tiempo de distancia por compromisos laborales. En la publicación, Tinelli escribió: “De vuelta juntos, te amo”. Acompañó el mensaje con las banderas de Argentina y Perú, país de origen de Milett. La modelo respondió a las palabras afectuosas de su pareja. Reposteó la imagen: “Papito, te amo”, expresó y añadió varios emojis de corazones.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.