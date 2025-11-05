Luciano “El Tirri” sobre la tensión en la familia Tinelli, tras la denuncia de Juanita: “Es un tema muy delicado”

En medio de la tensión que atraviesa la familia Tinelli tras la denuncia presentada por Juanita, la hija menor de Marcelo Tinelli, Luciano “El Tirri”, primo del conductor, describió la situación como “muy delicada”, en el marco de una serie de diferencias entre los miembros del clan.

El conflicto se hizo público luego de que la joven modelo de 22 años denunciara haber recibido amenazas de muerte y solicitara un botón antipánico como medida de protección. A partir de ese episodio, comenzaron a circular versiones sobre discrepancias entre la modelo y su papá, quien reconoció que atraviesan un momento difícil.

“En este momento no voy a hablar de este tema”, dijo El Tirri al responder a una consulta de LA NACION y cerró con una frase que refleja la gravedad de la situación: “Es un tema muy delicado y estamos tratando de solucionarlo en el seno familiar”, apuntó.

La denuncia y las consecuencias

El caso tomó relevancia pública el último fin de semana, cuando se conoció que Juanita había hecho una denuncia judicial tras recibir una llamada amenazante. Desde entonces, la modelo cuenta con un botón antipánico y una custodia policial en su domicilio.

Ante la difusión del caso, Marcelo Tinelli utilizó su cuenta de X para expresar su preocupación. “Momento muy difícil para mí y para mi familia. Reitero lo que dije el otro día. Los temas familiares los vamos a resolver, no tengo dudas, en forma privada. Con paciencia, charlas y mucho amor, volveré a unir a esta familia hermosa, que tanto amo. Gracias por todo el apoyo siempre”, escribió.

La reacción de Tinelli al desesperado pedido que hizo su hija Juana. @marcelotinelli

Juanita publicó en Instagram un extenso texto en el que relató el difícil momento que atraviesa. “Durante mucho tiempo elegí callar. Callar por miedo, por costumbre, por amor y fidelidad para proteger a quienes más amo. Pero hay momentos en los que el silencio deja de ser refugio y se convierte en una carga que duele más que cualquier palabra”, expuso.

La joven contó que decidió hablar porque se sintió en peligro. “Hace poco viví una situación que me llevó a sentir un límite. Fui amenazada, y aunque no quiero detenerme en los detalles, eso fue suficiente para entender que no puedo seguir viviendo con miedo por decisiones que no tomé”, expresó. “Hablar, hoy, no es un impulso ni un acto de rebeldía: es una necesidad, y por sobre todo un derecho”.

El posteo de Juanita Tinelli (Fuente: @juanittinelli1)

La hija del empresario también cuestionó algunas decisiones de su padre. “No comparto ni avalo muchas de las decisiones que mi papá ha tomado en los últimos años. Creo que esas acciones lo han llevado a atravesar momentos difíciles que no me corresponden, pero sí me afectan profundamente”, manifestó la modelo.

A pesar de las diferencias, Juanita aclaró que mantiene el cariño por su padre. “Hablo desde el amor y desde el miedo. Porque más allá de todo, él siempre será mi papá. Y lo amo, pero ser su hija no puede significar vivir con miedo, no lo merezco”, concluyó.

Según fuentes judiciales, la denuncia fue presentada el jueves 30 de octubre ante el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. La joven relató que había recibido una llamada desde un número oculto en la que un hombre se identificó como Gustavo Scaglione y le advirtió que su familia debía cuidarse.

El descargo de Juanita Tinelli en sus redes (Fuente: @juanittinelli1)

“Recibí una llamada desde un número oculto. Al atender, una voz masculina me preguntó: ‘¿Vos sos Juana Tinelli?’. A lo que respondí: ‘Sí, ¿quién habla?’. El hombre me contestó: ‘Soy Gustavo Scaglione. Tu papá me conoce muy bien. Vos y toda tu familia se tienen que cuidar mucho. Mucho’. Acto seguido, cortó la comunicación”, relató Juanita en su declaración.

La joven afirmó que no conoce personalmente al hombre que la llamó, aunque reconoció que el nombre le resultaba familiar. Según declaró, sabía de la existencia de un conflicto económico entre esa persona referida, actual dueño de Telefe, y su padre.

Tras conocerse la denuncia, el empresario rosarino mantuvo una comunicación con Marina Calabró y negó haber tenido relación alguna con el hecho. En ese sentido, manifestó que su nombre fue utilizado sin su consentimiento.