Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, más enamorados que nunca: “De vuelta juntos”

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa confirmaron en redes sociales que se encuentran en un gran momento como pareja y se lo hicieron saber a todo el público. En sus historias de Instagram, tuvieron un tierno ida y vuelta con fotos muy cariñosas y, de esa forma, alejaron cualquier rumor sobre una posible separación. “De vuelta juntos”, escribió el presentador tras reencontrarse con su novia.

Como estuvieron alejados un tiempo por viajes laborales, Marcelo y Milett tuvieron un apasionado reencuentro y así lo mostraron en sus historias de Instagram. “De vuelta juntos, te amo”, escribió el conductor y colocó una bandera de Argentina y otra de Perú, país de donde es originaria ella. En la imagen se lo pudo ver a él con una remera blanca y sus característicos tatuajes, mientras que la influencer eligió un look total black.

La historia que subió Marcelo a su cuenta

Rápidamente, la modelo reposteó esa foto y le dejo un tierno mensaje. “Papito, te amo”, escribió sobre la imagen y puso varios emojis de corazones y fuegos, lo que dejó en claro cómo fue el reencuentro de la pareja.

La historia que reposteó la modelo

Los gestos de amor en la plataforma digital no quedaron ahí por parte de Milett. La actriz peruana subió una foto de Marcelo sentado mientras contemplaba la noche porteña desde su departamento, con la vista perdida a lo lejos, entre altos edificios iluminados. “¿Tan lindo vas a ser?“, escribió rendida ante la belleza de su pareja. En la historia se lo ve al conductor muy relajado, vestido con una musculosa negra, como si estuviera en plena sobremesa.

Milett, rendida ante su novio

Pese a rumores constantes de crisis o separación, la pareja confirmó públicamente que sigue junta, mostrándose unida y cercana, incluso tras períodos de separación física debido a compromisos laborales o viajes. Hace poco, se les vio juntos en eventos familiares y viajes románticos, como su reciente paseo por Capri y la Costa Amalfitana. También hubo rumores de una posible propuesta de matrimonio, aunque no fue confirmada oficialmente.

Con respecto a sus vidas laborales, mientras Milett Figueroa se reparte sus días entre Argentina y Perú, Tinelli estaría por encarar un nuevo desafío profesional, aunque esta vez no en la televisión tradicional, sino dentro del universo del streaming. En LAM (América TV) dieron algunos detalles sobre cómo sería su regreso a la conducción y con qué equipo trabajaría. “Marcelo Tinelli desembarca en un streaming en Carnaval”, adelantó Pepe Ochoa. “Estaba en negociaciones, no estaba del todo convencido”, comentó Laura Ubfal.