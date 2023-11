escuchar

En medio del boom de la moda circular, Camila Homs -como muchas otras famosas- decidió unirse para darle una nueva “vida” a las prendas que no usa, y puso a la venta parte de su vestuario como así también su calzado (muchos de esos pares de exclusivas marcas a precios accesibles). Una feria “vintage” será el evento en el que quien lo desee pueda comprar las pertenencias de la expareja de Rodrigo De Paul.

Vintage Room by Cami Homs & Boho es el nombre del evento que encabeza la actual participante del Bailando 2023 (eltrece), el próximo 25 de noviembre. El objetivo es poner a la venta a precios accesible su vestuario, en el que habrá diversas prendas como así también calzados. El anuncio causó gran revuelo entre sus seguidoras, quienes no ponen en duda que podrán acceder a ropa de buena calidad.

Ante las diversas preguntas que recibió la modelo sobre el evento, decidió hacer un video para revelar algunos detalles. Frente a cámara y en su auto, describió: “De la feria del sábado les digo que no hacemos envíos. Los talles: lógicamente que es mi ropa pero traté de separar lo que es adaptable para todo tipo de cuerpo, tengo cosas oversize y después muchas prendas que se pueden adaptar, si sos S o M”.

En la misma línea, señaló que el calzado que habrá disponible será del talle 39, ya que es el suyo. “La que tenga suerte de calzar como yo puede venir a verlos”, agregó. Por último, indicó que el precio de las prendas son a partir de los cinco mil pesos.

Quienes quieran realizar compras deberán esperar hasta este sábado pero Homs también adelantó que habrá prensas usadas como así algunas que no llegó a lucir, entre camperas de jeans, carteras, remeras y vestidos. La compra será presencial en un showroom ubicado en Puerto Madero, Capital Federal.

Camila Homs pone a la venta parte de su vestuario (Foto Instagram @camihoms)

Por supuesto no es una novedad que una reconocida figura decida vender aquellas pertenencias que ya no utiliza y puede usar otra persona. Florencia de la V, Celeste Cid, Florencia Bertotti y Sofía Zámolo, entre otras se unieron a la “moda circular” en el último tiempo, al poner a disposición parte de su vestidor en diversas plataformas online.

Una muestra de la ropa de Cami Homs que saldrá a la venta (Foto Instagram @camihoms)

El fuerte cruce de Camila Homs con Martina Morales

Este 2023, y luego de separarse de Rodrigo De Pauls, Camila Homs decidió enfocarse en su carrera en el modelaje. Pero llegó a ella una propuesta a la que no pudo decir que no: ser parte del Bailando 2023. En septiembre pasado tuvo su gran debut, y con el paso de las galas dejó ver una gran evolución en sus performances de baile. Y contrario a lo que se especuló, se alejó de los escándalos y declaraciones que podría hacer en relación con la polémica ruptura con el jugador del seleccionado nacional.

Pero esta semana, la modelo fue el centro de atención al tener una fuerte pelea en la pista. El tenso cruce se dio luego de emitir su voto de sentencia para una pareja del certamen. ”Hablando de falsedades, voy a votar a Yeyo y a Martu, su bailarina”, expresó contundente luego de que sus compañeros hablaran acerca de los tensos vínculos que hay entre el staff del ciclo.

En su momento, Martu hizo lo propio: “Mi voto claramente va para Cami Homs porque la verdad que no me gustan las formas, no me gusta que mienta y tampoco me gusta que me diga ‘la bailarina de...’. En todo caso, ella es ‘la ex de...’ y nadie le dice nada”. La modelo tomó la palabra y dijo que ella se “bancaba” ese mote, y claramente la influencer no, siendo que es el lugar que ocupa como acompañante del reconocido actor.