A Romina Pereiro no le gustó el beso entre Guido Záffora y Jorge Rial

El periodista y la nutricionista se casaron este año. Fuente: Archivo - Crédito: Fuente: Instagram de Jorge Rial

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de julio de 2019 • 18:21

Romina Pereiro suele contestar a través de sus stories de Instagram dudas sobre nutrición, salud y también sobre su vida personal. Esta vez, recibió de parte de un seguidor una consulta que refiere a su marido, Jorge Rial .

"¿Qué te pareció que Guido se chape a tu marido?", le escribieron. La pregunta refiere a un episodio vivido en Intrusos (América TV) hace un par de días, cuando el panelista Guido Záffora besó en la boca al conductor recreando un beso que se vio en la fiesta aniversario de Polka entre Julieta Díaz y Adrián Suar.

"Me pareció tan fuera de lugar...", respondió sorpresivamente Pereiro, lejos de divertirse con el suceso. "Pero bueno, no manejo mucho estos jueguitos televisivos y no hablo de los temas que no me ocupan", continuó. "Me preocupa más seguir estudiando para poder ayudar a pacientes con trastornos alimentarios."