Romina Pereiro se sumó al programa de Ariel Rodríguez Palacios, tras la polémica

Romina Pereiro se sumó a Ariel en su salsa (Telefe) y bromeó: “Me hice desear”. Es que se anunció que la nutricionista iba a estar desde el primer día, aunque las cosas se dieron de otra manera y eso generó cierta polémica y algunos rumores . “Era necesario unas semanas de evolución natural del programa para saber cómo iba a ser mi participación como columnista de salud”, asegura ella en su vuelta a la televisión, luego de su participación en Mañanas públicas, el año pasado en la TV Pública. En diálogo con LA NACION relata cómo van a ser sus columnas de salud en el exitoso ciclo del cocinero Ariel Rodríguez Palacios y también cuenta cómo es su relación con Jorge Rial luego de firmar el divorcio.

.¿Cómo te recibieron en Ariel en su salsa?

-Bien, estoy muy contenta. Ya conocía a algunos de los compañeros porque ya había trabajado con ellos y conocí a otros nuevos. El programa fluye y me hicieron sentir cómoda y segura. Enseguida encontré mi lugar. Voy a estar dos veces por semana y la idea es hacer un picadito entre Ariel y los columnistas, Mica Viciconte y Nico Peralta, aportando sobre nutrición y también haciendo preguntas cuando surgen dudas sobre las recetas, así aprendemos y comemos.

Romina Pereiro junto al equipo de Ariel, en su salsa

-Los días que estés, ¿van a ser más saludables las recetas?

-Va a haber de todo y para todos los gustos. Soy de las nutricionistas que cree que no está bueno ser restrictivo y no comer las cosas que nos gustan sino comer de todo en las porciones adecuadas. Creo que encontrar el equilibrio en la alimentación es un desafío en este momento de crisis económica y social, y también aprender a comer las porciones adecuadas de todos los alimentos es el desafío de todos, como población. Estamos en un momento en que la obesidad no para de crecer y hay mucha confusión porque se cree que para comer sano hay que restringir y es lo peor que podemos hacer porque no se puede sostener y entonces vienen los atracones.

-Por eso ya no se habla de dietas sino de planes alimentarios, ¿hay que cambiar los hábitos?

-La ciencia es dinámica y todo el tiempo se hacen estudios y se sacan nuevas conclusiones. Hace tiempo que se está estudiando por qué fracasan las dietas y es porque empiezan y terminan, y luego se viene el rebote, el re engorde. Hay una parte del cerebro que regula el hambre y la saciedad y cuando la restringís durante mucho tiempo aumentan ciertas hormonas como el cortisol, que es la hormona del estrés, y sumado a otras cuestiones hacen que cada vez tengas más hambre. Si prohibís algo, aumentás el deseo de eso que no podés comer. Y lo más grave de todo es que cuando volvés a engordar, ganás grasa y no el músculo que perdiste durante la dieta. Por eso hablamos de plan de alimentación y no de dieta. Hay que incluir todo, pero en las porciones justas. Todos sabemos qué hay que comer, qué es más sano y qué no, el tema es cómo distribuir y cómo entender que son las porciones adecuadas para mantener un peso saludable, un cuerpo cómodo y sano. Todo eso es un aprendizaje.

-¿Veías el programa antes de sumarte?

-Sí, lo veía y me encantaba. Me parecía que fluía, que era divertido. Se puede encontrar el equilibrio entre lo entretenido y lo didáctico, podés dar un servicio sin aburrir. No es fácil de lograr y lo consiguieron rápido porque los resultados son buenos. Cuando hay un buen equipo y buenos compañeros, traspasa la pantalla y llega.

Romina Pereiro junto a Ariel Rodríguez Palacios

-¿Cómo nació la posibilidad de comunicar sobre nutrición?

-Se dio medio de causalidad, aunque no sé si existen las casualidades, pero no lo tenía planeado cuando estudiaba. Se fue dando y la verdad es que encontré un lugar interesante, que preparo mucho y tomo como un servicio. Siento que le llega a mucha gente y eso ahora vuelve con redes sociales porque me hacen preguntas y comentarios y se puede sumar un granito de arena desde ahí.

-Una nutricionista, ¿cocina en casa?

-A veces sí y a veces no, como todos. Vengo de una casa en la que siempre se comió caserito y sano, y me quedó eso, pero sin irme al otro extremo. Si llego cansada pido un delivery, comemos una pizza y somos todos felices. Trato de que haya siempre fruta, verdura, y cocino cosas sencillas. No sé preparar cosas elaboradas, voy a lo rápido, práctico y lo más sanito que pueda. A veces los viernes mis hijas quieren comer hamburguesa y pedimos y está todo bien, no pasa nada. Y si hacés las hamburguesas en casa podés aprovechar y en el relleno le ponés todo tipo de verdura cortada bien chiquita, y es una estrategia para que los chicos coman verduras. Además ayuda a calmar a los padres de los chicos que no comen verduras y de a poco se pueden introducir esos alimentos.

Un amor que ya fue

-Ya te divorciaste de Jorge Rial, ¿tienen relación todavía?

-Firmamos el divorcio de común acuerdo. Fue algo muy madurado, muy charlado, nos pareció la mejor decisión. Nos queremos mucho, mis hijas lo quieren mucho y él a ellas y yo a sus hijas y a su nieto. De verdad, hay muy buena onda y queremos que siga siendo así. Uno puede construir una relación desde otro lado, el tiempo dirá. Pero tenemos buena relación, compartimos muchos años juntos y la verdad no es que nos separamos por un problema grave sino por el desgaste. Se terminó la pareja, pero todo lo demás sigue estando.

-¿La dinámica familiar cambió? Ahora volviste a vivir solamente con tus hijas.

-Sí, de a poquito. Tratamos de no apurar las cosas y hablar mucho porque a los chicos les cuestan estos cambios, pero estamos bien. Fue todo de a poco, también para ver cómo nos sentíamos nosotros y fue fluyendo. Estoy acomodándome de a poquito.