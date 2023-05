Romina Pereiro habló con Jorge Rial y contó qué le dijo el conductor tras su internación

escuchar

El sábado 29 de abril y en el marco de un viaje a Colombia con María del Mar Ramón, su actual pareja, Jorge Rial debió ser internado debido a una descompensación cardíaca. La noticia generó gran preocupación en el medio y, a su vez, llevó a sus dos hijas, Rocío y Morena, a viajar hasta Bogotá para acompañarlo durante su recuperación. Desde la Argentina, Romina Pereiro -de quien el periodista se separó hace casi dos años- habló con LAM (América) y reveló que se comunicó con él a través de un breve llamado telefónico.

“No sabía bien el cuadro, ni cuán grave era, y viste que sale en todos los medios, y al mismo tiempo te suena el teléfono, era todo muy confuso”, relató Pereiro, durante una nota que dio para el magazine conducido por Ángel de Brito. Y remarcó: “Una amiga me contó que había leído el tuit de Ángel (de Brito), así que le pregunté a él directamente. Después llamé a las chicas (Rocío y Morena), no me contestaron, estaban viajando, y hablé con una amiga de Jorge que me contó. Sabía lo mismo que yo”.

En cuanto a cómo se sintió al enterarse de lo sucedido, detalló: “Sentí mucha angustia, y deseé que todo estuviera bien, que se resolviera bien. Hasta que no supe que estaban las chicas y que estaba Guille (Capuya, médico personal de Rial) allá, fue bastante estresante y angustiante. Pero una vez que supe que estaba rodeado de su familia y su médico me quedé más tranquila, pude hablar con él”.

A continuación, la nutricionista se refirió la breve charla telefónica que pudo mantener con quien fue su pareja durante cinco años. “Hablamos unos minutitos, ‘estoy bien, quedate tranquila’, ‘un beso a las nenas’, y ya está. A ver, estamos separados hace un año y medio, yo no soy la persona que tiene que salir a dar un parte. Él está rodeado de su familia, de su médico, y si bien fuimos una familia, hoy ya no estamos juntos”, manifestó.

Asimismo, habló de su opinión como profesional y dijo: “Al ser nutricionista sos un poco más cuidadosa, y a veces cuando tenés información te juega en contra, porque querés que todos hagan todo perfecto. Durante la pandemia lo sufrimos los dos porque él tenía factores de riesgo. Ahora se tendrá que cuidar más”.

Sobre esa misma línea, aseguró que cuando estaban juntos, ella lo impulsaba a cuidarse, pero que ahora no sabe cómo es su situación. “Con la comida, la sal, pero hace un año y medio que no convivo con él, no tengo idea. Ahora capaz que se súper cuida, o quizá no”, concluyó.

Durante el mismo magazine, fue Ángel de Brito -quien compartió los primeros partes médicos emitidos por la Clínica del Country de Colombia- el encargado de dar detalles del estado de la salud actual de su colega. “Fue muy grave, lo salvaron los terapistas. Lo que me contaron los médicos que trabajaron en el caso, me decía que si esto le pasaba muy alejado del centro médico, se podría haber muerto en la calle. Le salvó la vida su decisión de ir a la clínica ante el dolor. Fue un infarto masivo de la cara anterior del corazón, por eso hizo el paro por arritmia ventricular”, explicó.

Finalmente, aseguró que “el cuadro sigue inestable hoy por hoy” a pesar de que los estudios y los resultados dieron bien y que Rial se encuentra consciente.

