A sus 78 años, la mamá de La familia Ingalls abrió su canal en Youtube

Karen Grassle, quien interpretó a Caroline en La familia Ingalls, reapareció en las redes con lecturas para niños. Crédito: Captura Youtube

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de junio de 2020 • 13:20

La actriz Karen Grassle , quien interpretaba a la madre de " La familia Ingalls" , reapareció ante el gran público días atrás leyendo cuentos por su flamante canal de Youtube. "Caroline", en la famosa ficción basada en la saga de los libros de Laura Ingalls Wilder, publicó un video en el que relata fragmentos de su libro infantil favorito : "Stories That Never Grow Old" (Historias que nunca envejecen).

De su material predilecto, la actriz de 78 años , eligió la historia Teeny-Tiny . Grassle, quien se extendió durante su alocución por más de seis minutos, interpretó el cuento con todo su oficio e interpretó diferentes personajes en su relato.

La noticia, respecto de la iniciativa de Karen Grassle, fue anunciada por Alison Arngrim , quien encarnaba a la niña villana de La familia Ingalls , "Nellie Oleson". A partir de la novedad, los fans de la serie celebraron por poder volver a ver en pantalla a una de sus ídolas.

La familia Ingalls fue un éxito mundial que estrenó el 11 de septiembre de 1974 y finalizó el 21 de marzo de 1983, aunque aún puede vérsela en pantalla. Grassle alcanzó la cima de la popularidad por ese entonces, con el paso del tiempo su presencia fue cada vez menor.

Sin embargo, nunca dejó de estar conectada con las artes dramáticas. De hecho, el teatro fue el ámbito en el que más se desarrolló. Además, de haber participado de algunas películas y series de TV. Asimismo, se convirtió en escritora y luego varios años de trabajo, la actriz finalizó su libro " Luces brillantes, polvo de pradera ".