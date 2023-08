escuchar

El exparticipante de Gran Hermano, Tomás Holder, fue invitado este lunes al piso de LAM (América) para hablar de lo que será un nuevo reto en su carrera como participante del Bailando (América). Su pareja en las pistas del certamen de baile conducido por Marcelo Tinelli, será la bailarina Agostina Caute, con quien se presentó para responder las inquietudes de las angelitas. En un momento de la noche le consultaron por su madre, Gisella Gordillo, y el influencer sorprendió a todos con su insólita respuesta.

Tomás Holder alcanzó la fama a mediados del año pasado, cuando el reality de convivencia volvió a la pantalla de Telefe tras años de ausentarse. El influencer llamó la atención de todos al crear el grupo “Los Monitos” junto a otros participantes y ser uno de los que quería digitar estrategias dentro de la casa de Gran Hermano.

Sin embargo, esta actitud no cayó bien en el público y fue el primer eliminado del reality. Mientras el influencer estaba dentro de la casa, su madre Gisella Gordillo tomó notoriedad en cada gala cada vez que Santiago Del Moro dialogaba con el público.

Gisela Gordillo, madre de Tomás Holder

Luego de un año fuera de la televisión, el influencer de 22 años volverá a la pantalla chica de la mano de Marcelo Tinelli y será una de las tantas figuras que bailarán en este renovado certamen de baile. Según Yanina Latorre, será una de las primeras figuras que se presentará en las pistas del programa y antes de su esperado debut, dio una entrevista en LAM junto a la bailarina Agostina Caute.

“Apenas me dijeron de entrar en el Bailando, no me interesaba ganarlo, entré y dije ‘bueno, participo’. Y ahora digo ‘lo quiero ganar, quiero que sea mío’. Agos se toma un colectivo, un Uber, gasta plata, la semana pasada fue enferma y se mata, entonces, yo valoro la gente que trabaja conmigo”, indicó Tomás Holder con respecto a sus expectativas en este desafío en su carrera mediática.

En un momento de la noche, le consultaron si su madre Gisela Gordillo iba a aparecer en el Bailando y el invitado respondió: “El domingo se instala en casa... Ahí se me corta la joda, la invité a que se quede. Hace mucho no la veo, así que hace bien”. En ese momento, le sugirieron que su mamá podría ser la tercera participante para bailar la salsa de a tres, aunque él se negó y argumentó que ella no es buena bailando.

A Tomás Holder le preguntaron por su madre y su respuesta sorprendió a todos

“¿Está de novia tu mamá?”, le consultó Marixa Balli y Holder contestó: “Espero que no porque lo mato”. La respuesta sorprendió a todos en el programa y el invitado argumentó: “Soy muy celoso con mi mamá. Mi mamá es la mujer de mi vida. Mi mamá es mía”.

El influencer intentó corregir lo que había dicho. “No lo digo desde un lado incestual, de incesto. Lo digo como que cualquier chabón que lastime a mi mamá hoy en día, yo viajo y lo mato, literal. No podría”. En un tono irónico, Ángel de Brito respondió: “Ah, bueno, sos del team Fernanda Iglesias”.

Cabe señalar que el Bailando se estrenará el próximo 4 de septiembre en la pantalla de América, aunque el primer programa será solo de apertura y recién en el segundo se presentarán algunos de los famosos que protagonizarán esta edición.