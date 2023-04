El peculiar video con el que la madre de Tomás Holder se postuló para Gran Hermano: “Soy bastante intensa”

escuchar

La madre de Tomás Holder, ex Gran Hermano, volvió a generar polémica mediante las redes sociales al compartir su postulación a la próxima edición del reality. Luego de que su hijo confirmó que estará en El Bailando 2023 (América), Gisela Gordillo dejó en claro por qué tiene que ser parte de la nueva temporada del programa que causó sensación entre sus espectadores.

La madre de Tomás Holder aspira a ser la próxima integrante de Gran Hermano

La última edición de Gran Hermano (Telefe) provocó un importante revuelo en la sociedad debido a los picos de rating que alcanzó en diferentes emisiones. Eso, sumado a la influencia en las redes sociales y la constante participación de los usuarios, provocó una ola de aspirantes que anhelan ingresar a la casa más famosa del país. Una de ellas fue la madre de Tomás Holder, quien se hizo famosa por defender a su hijo, exparticipante del ciclo, de las críticas por su aspecto físico.

“Hola Gran Hermano, me llamo Gisela Gordillo, soy de la ciudad de Rosario y soy podóloga. Tengo tres hijos, uno facherísimo de 22 años, una princesa de diez y un chiquitito de nueve”, expresó la mujer en el video que publicó en su cuenta oficial de TikTok. “Me hice conocida por ser una mamá luchona, defensora de sus hijos y por algún escándalito mediático”, añadió.

En tanto, la aspirante a ser la nueva integrante de Gran Hermano indicó por qué debería ser tomada en cuenta para estar en el programa: “Soy bastante intensa, voy muy al frente, siempre quiero tener la razón. Me encanta hacer un montón de cosas de la casa pero no cocinar. Me encanta hablar de sexo. En mi consultorio contamos muchas anécdotas entre las mujeres. Me parece que voy a ser un personaje que va a dar de qué hablar en esa casa, mucho”.

En un video, la madre de Tomás Holder se postuló a GH: "Soy la mami que necesitan" (Fuente: TikTok/@giselavangordillo)

Antes de concluir con su presentación, remarcó una característica de su personalidad: “Me encanta ser sexi 24/7. Soy la mami que esa casa necesita. Pensá en mí”.

