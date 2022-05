Abel Pintos reveló en La Peña de Morfi la pesadilla recurrente que lo atormentaba y cómo la superó

Este 1° de mayo finalmente se dio el regreso de La Peña de Morfi (Telefe), tras la muerte de su histórico conductor Gerardo Rozín, y trajo consigo sus clásicos musicales que atraen a cientos de televidentes. En ese marco, Abel Pintos fue uno de los artistas invitados y envolvió al estudio con sus icónicas canciones. Fiel a su estilo trasparente, el cantante conmovió a todos al revelar detalles de sus familiares, sobre quienes expresó que lo ayudaron a superar un problema relacionado a un sueño recurrente que lo alarmó durante un largo tiempo.

Todo comenzó cuando, este domingo, Abel respondió a una particular mención que le hizo el flamante conductor Jey Mammon, quien admitió que observó diferente su timbre de voz en sus últimas presentaciones.

El sueño recurrente de Abel Pintos

Con la mirada atenta, el intérprete de “La llave” afirmó que era real lo que había observado el presentador y se tomó unos minutos para relatar cuáles son las razones particulares de este cambio en su estilo musical. “Tiene que ver con la familia, porque también es un desafío diario y constante. Para empezar ese camino supe desde un primer momento que iba a tener que dejar a un lado todo lo que creía que había aprendido, para estar abierto a lo que debo aprender. Es así cómo nos acompañamos”, sostuvo.

Por otro lado, el artista expresó que esta transformación viene en relación con las diversas situaciones que enfrentó a lo largo de su vida. “Empezás a encontrarte con cosas tuyas que a lo mejor no les prestas atención, y te empezás a construir de una forma distinta. Es por eso que hablo distinto y que, incluso, canto distinto. Hice una carrera en la que, todas las cosas que viví, las canalicé con la música. Eso se iba a terminar sintiendo en mi música, en lo que escribo y en la forma de decirlas después”, comentó.

En ese marco, hizo hincapié en una pesadilla con la que se despertaba de forma recurrente cada día. “Todas las mañanas, mientras me lavo los dientes, comienzo a vocalizar de a poco. En mi sueño quería vocalizar, pero no tenía voz y no podía cantar. Me entraba un terror y pánico enorme”, recordó.

Entonces, se refirió al autoanálisis que hizo por aquellos temerosos sueños y que tiene relación a su carrera profesional: el canto. “Muchos años de mi vida pensé que si iba a tener que dejar de cantar por algún motivo, una parte de mí iba a morir. No sentía poder hacer otra cosa”, explicó.

Abel Pintos junto a su hijo Agustín (Foto: Instagram/@abelpintos)

Por otro lado, admitió que actualmente ya dejó de tener esa pesadilla y contó que una de sus ayudas más grandes para superar el problema fue su familia. “Uno se pone adelante de su propia vida y pone todos sus sueños, pero cuando uno está en familia… Si bien uno tiene sus sueños y se pone como uno de los protagonistas de su vida, ya no sos el único. Entonces, un día llegué a decirlo en voz alta: que estaba notando que hace muchos años me di cuenta de que si yo tuviera que dejar de cantar por el bienestar de mis hijos, o de mi familia, sé que lo haría”, sostuvo.

Asimismo, el artista admitió que si bien no sabe a qué se dedicaría si abandona la música, no tendría problemas en hacerlo. “Tengo otras razones para despertarme cada día. Amo cantar, mi familia me apoya de una manera increíble y ojalá pueda cumplir todos los años que Dios me designe cantando. Pero me di cuenta que hoy todo cambió en mi, hasta ese punto”, remarcó.

Abel Pintos y Mora Calabrese celebraron su boda en septiembre del año 2021 Gerardo Viercovich

Luego de revelar aquel detalle de su vida personal, el compositor se refirió a su esposa Mora Calabrese, a quien conoció luego de un recital que dio en Chaco en 2013. A partir de ese entonces, comenzaron una relación que se confirmó en los medios recién en 2019. En octubre de 2020, tuvieron a su primer hijo en común: Agustín, y en septiembre de 2021 se casaron. La empresaria tiene una hija de una relación anterior, llamada Guillermina, con quien Abel tiene una excelente relación. Juntos formaron una gran familia, y se muestran felices en cada posteo que comparten en las redes sociales.

“Es la mujer de mi vida y la persona con la que quiero vivir por el resto de mi vida”, concluyó Pintos sobre su pareja.