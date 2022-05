La picante revelación de Michael Bublé sobre los pedidos de Luisana Lopilato en la cama: “Siempre es lo mismo”

Michael Bublé y Luisana Lopilato conforman una pareja que suele exponer en redes sociales las distintas situaciones de su vida. Casados en 2011, con tres hijos en común y uno en camino, el cantante canadiense y la actriz argentina comparten con sus seguidores tanto las actividades profesionales como las que realizan en su entorno familiar. Si bien en ese contexto ellos rara vez hablan de su vida íntima, el intérprete y compositor parece haber quebrado esa regla al relatar en una entrevista el picante pedido que su mujer le hace cada noche en la cama.

En una entrevista publicada en el diario británico The Sun, Bublé contó una intimidad de alcoba que ocurre, según dijo, cada noche cuando él se mete en la cama junto a la actriz de Casados con hijos. “Siempre es lo mismo”, aseguró, antes de dar detalles de la costumbre nocturna.

Luego, el cantante de “Come Fly with Me” confesó cuál era el pedido de Lopilato antes de quedarse dormida. “Mi esposa voltea su cola hacia mí y me dice: ‘Mike, haceme masajes ahí”.

Según el relato de Michael Bublé, Luisano Lopilato solo se duerme luego de recibir un particular masaje Instagram / @luisanalopi

Pero los motivos de la exigencia nocturna de la actriz tienen más que ver con razones estéticas que con alguna intención erótica. “Ella dice que así se deshace de la celulitis”, detalló Buble e inmediatamente agregó: “Yo me quedo cómo... ¡No tiene celulitis!”.

“Así que todas las noches me siento a ver televisión y la masajeo para que se duerma”, terminó su relato el intérprete canadiense.

Además de esta revelación íntima, el cantante de “Haven’t met you yet” contó algo más acerca de la dinámica de la pareja dentro del hogar, donde parece que la actriz de Perdida es la que tiene la última palabra. En ese sentido, el cantante contó que tenía permitido ver lo que él quería en la televisión hasta cierta hora de la tarde. “Solo puedo ver NFL Fantasy Football hasta las 4 pm”, aseguró.

Y después, Bublé añadió una confesión inesperada: “Amo mucho a mi esposa, pero también le tengo miedo”. Y luego, para dar un ejemplo de lo que estaba hablando, y que se trataba de una broma, el cantante añadió: “Estoy tan aterrorizado que en realidad el domingo pasado vi con ella una película de Jennifer Lopez llamada Cásate conmigo y me dieron ganas de pegarme un golpe en la cara”.

Luisana Lopilato y Michael Bublé comparten en redes su vida familiar y laboral, pero difícilmente dan detalles de lo que ocurre en su vida íntima Instagram @luisanalopilato

El medio británico LadBible recogió algunos de los comentarios que hicieron en redes sociales los usuarios con respecto a las declaraciones del cantante canadiense. Algunos usuarios tomaron su gesto nocturno hacia su esposa como un acto bastante dulce. Otros no podían creer que el esposo de Lopilato hablara de ello en forma de queja. “Frotar la cola de mi esposa es también mi momento favorito. No es que me ponen una pistola en la cabeza para hacerlo, es relajante para los dos”, opinó uno de los seguidores de la pareja.

Otros saludaron la actitud de la actriz argentina de tener ese gesto de su marido cada noche. “¡Bien por ella!”, comentó un usuario, mientras que hubo otra gente que se indignó porque el matrimonio -en este caso, Bublé-, ventilaba en público algunas costumbres que deberían quedar en la intimidad. “¿Quién en su sano juicio revela cosas tan personales sobre su pareja?”, escribió alguien en Facebook.

Y hubo también quien ironizó acerca de la relevancia de una noticia sobre la famosa pareja. “¿En serio? ¿El mundo necesita saber eso?”, protestó un usuario enojado.