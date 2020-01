Abel Pintos y su novia disfrutaron juntos de Punta del Este

Abel Pintos disfrutó junto a su novia, Mora Calabrese, de un fugaz paso por Punta del Este Crédito: GM Press

Para aquellos que se dedican a la música, el verano suele ser una de las temporadas más intensas, con innumerables shows que los obliga a estar viajando constantemente. Es por eso que Mora Calabrese, decidió tomarse unos días para acompañar a su novio, Abel Pintos, en su gira por Argentina y Uruguay.

El cantante y su chica llegaron a Punta del Este, en donde él brindó un show ante 3000 personas. Después del recital, la pareja volvió al hotel para descansar antes de seguir viaje. Mientras Abel se quedó unos minutos en la puerta saludando a sus fans y sacándose fotos con aquellos que se acercaron hasta allí, Mora lo esperó en el hall de entrada, disfrutando con una sonrisa del cariño que recibe su amado.

Mora es una empresaria de 31 años que conoció al cantante en el 2013 durante un show en Chaco. Madre de una niña, la mujer suele acompañar al músico en sus presentaciones siempre que puede.

Si bien Pintos siempre mantuvo mucho hermetismo sobre su vida privada, en el último tiempo reconoció públicamente que está en pareja y muy feliz. En una reciente entrevista con LA NACION, el artista confesó sentirse "muy feliz" en este momento e hizo balance del camino recorrido en la última década. "En los últimos diez años, he cambiado mucho. He aprendido y he vivido, y eso te transforma", afirmó por entonces.

En noviembre, poco tiempo después de que se conociera que el cantante estaba en pareja, los rumores de boda y paternidad comenzaron a sonar fuerte. Sin embargo, el cantante visitó la redacción de LA NACIÓN y desmintió aquellas afirmaciones.

"No suelo hablar mucho de mi vida personal, pero no es cierto", dijo el cantautor. "Muchas veces se dicen cosas porque hay una curiosidad especial por personas que son reservadas", reflexionó al ser consultado por su situación sentimental. "El casamiento no es algo que vaya a suceder en lo inmediato"