Los días de Nico Occhiato y Flor Jazmín en Nueva York: nieve, patinaje sobre hielo y mucho amor

A casi dos años de blanquear su relación con un apasionado beso en Nadie dice nada (Luzu TV) que revolucionó las redes sociales, Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña son una de las parejas más populares y queridas del mundo del espectáculo y el streaming. Más enamorados que nunca, decidieron concluir el 2025 y darle la bienvenida al 2026 a lo grande. Viajaron a Nueva York para disfrutar de unos días de paseos, nieve y patinaje sobre hielo, y además celebraron con una cena romántica los 33 años del conductor.

Occhiato y Peña son una de esas parejas a las que les encanta conocer el mundo. Desde que comenzaron su relación organizaron viajes a San Martín de los Andes, Las Cataratas del Iguazú, Roma, Mallorca, Miami y Nueva York, lo que volvió este último uno de sus destinos favoritos y un lugar al que siempre les gusta regresar. Por eso, lo eligieron para pasar la Navidad y darle la bienvenida al Año Nuevo. Si bien es una de las ciudades más lindas en esta época del año, teñida de blanca y llena de luces y decoraciones navideñas, también es una de las más frías y concurridas.

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña viajaron a Nueva York para pasar las fiestas (Foto: Instagram @nicoocchiato)

La pareja organizó las valijas, agarró la ropa de abrigo y voló a La Gran Manzana. El itinerario incluyó paseos por Central Park, que estaba completamente cubierto de nieve, y un día contrataron un servicio de bicicleta con carro techado para vivir la experiencia completa con “New York, New York” en la voz de Frank Sinatra de fondo.

El itinerario incluyó románticas cenas y paseos por la ciudad (Foto: Instagram @nicoocchiato)

Los conductores de Luzu TV se encontraron con Central Park cubierto de nieve (Foto: Instagram @nicoocchiato)

También hicieron una de las actividades turísticas imperdibles en Nueva York en esta época del año: una jornada de patinaje sobre hielo en la pista del Rockefeller Center. Además de hacer compras, recorrer la ciudad bajo la nieve, sacar fotos en la Quinta Avenida y besarse en Times Square, disfrutaron de las espectaculares vistas desde distintos rooftops, donde degustaron diversas opciones gastronómicas. Asimismo, decidieron visitar un espacio en el que, con equipos de seguridad, se pueden romper objetos para descargar energía.

La pareja compartió las mejores postales de sus vacaciones (Foto: Instagram @nicoocchiato)

El 25 de diciembre Nico Occhiato cumplió 33 años (Foto: Instagram @nicoocchiato)

Durante la estadía, la pareja disfrutó de la pista de patinaje sobre hielo (Foto: Instagram @nicoocchiato)

“Cerrando este añazo en Nueva York. Descansando, cumpliendo 33 allá y con ella, que todo lo hace más lindo, más divertido y lo transforma en una película constante. Se viene un 2026 aún mejor. Tengo muchas ganas de que ya sea 5 de enero y estar al aire con ustedes del otro lado”, comentó el creador de Luzu TV en un posteo que hizo en Instagram. En esa fecha comienza, desde Pinamar, la nueva temporada de Nadie dice nada con la conducción de Occhiato, Peña, Romina “Momi” Giardina, Santiago Talledo, Ángela Torres y Marcos Giles.

Nico Occhiato compartió imágenes de su romántico viaje a Nueva York con Flor Jazmín Peña (Foto: Instagram @nicoocchiato)

Además de cerrar el año, “Occhiamin” - a cariñosa forma en la que los fans llaman a la pareja- eligió La Gran Manzana para celebrar el cumpleaños del conductor. El 25 de diciembre cenaron en un restaurante con una espectacular vista a la ciudad, donde Nicolás sopló las velitas y pidió sus deseos mientras su novia lo filmaba.

Flor Jazmín Peña le dedicó un amoroso mensaje a Nico Occhiato por su cumpleaños (Foto: Instagram @florjazminpe)

“Feliz cumpleaños, amor de mi vida. Que ganas de ser equipo juntos lo que me reste de vida. Me haces muy feliz, pero no un feliz de frase cliché: un feliz que no sabía que se podía ser tan feliz, jaja. Gracias por mostrarme el mundo a través de tus ojos, porque siempre enriquece mi mirada. ¡Te amo!“, comentó la bailarina en una dulce publicación que le dedicó a su novio. Y él no se quedó atrás ante semejante muestra de afecto. ”Me hace el tipo más feliz del mundo. Compartir la vida con vos y seguir sorprendiéndonos juntos de la vida que tenemos. Te amo con todo mi corazón, mi amor, yo también quiero ser tu equipo para siempre", escribió.