Abel Pintos espera su segundo hijo junto a su esposa, Mora Calabrese. Fueron los dos quienes compartieron la noticia a través de sus respectivas redes sociales. Pese a que el artista ya es papá de Agustín, se considera padre del corazón de Guillermina, la hija que tuvo su mujer con su anterior pareja.

“Cuando estemos esperando nuestro tercer hijo no diremos nada, pero habrá señales”, escribió en la descripción del posteo que realizó el exjurado de Got Talent (Telefe) en su cuenta de Instagram, donde tiene 2.2 millones de seguidores. Junto al anuncio, eligió dos tiernas imágenes: la primera en donde se la ve a la joyera posando con su pancita de embarazada, y en la siguiente, los dos abrazados y sonrientes frente a la cámara.

La foto con la que Abel Pintos y Mora Calabrese anunciaron que esperan a su segundo hijo (Foto: Instagram/@abelpintos)

En pocas horas recibieron más de 200.000 likes e innumerables mensajes de fanáticos y famosos, quienes no tardaron en felicitarlos. “aaaaaaaaaaaaaaaaa los amoooo”, comentó quien fue su compañero de reality, Emir Abdul; “Ohhhh. Felicidades”, les dijo el cantante Jairo; “Aaaahhhh qué emoción. Felicidades. Amor infinito siiii”, agregó la artista Marcela Morelo.

El intérprete de “Sin principio ni final” se convirtió en padre primerizo en octubre de 2020 y en noviembre de 2021, la pareja celebró su boda en una quinta en Cañuelas, tras varios años de novios. “Una mañana desperté y me di cuenta de que no quería pasar un día más sin proponerle matrimonio. Compré una alianza, volví a casa y le pedí matrimonio”, dijo en aquel entonces.

El casamiento de Abel Pintos

Sin embargo, al principio no todo fue color de rosa, ya que en 2013, cuando se conocieron en uno de los conciertos que él brindó en Pampa del Infierno, Chaco, la tierra natal de Mora, ella estaba casada. Fue en uno de los programas de La Peña de Morfi (Telefe) cuando el cantante contó por qué la esperó seis años del día que la conoció. “Ella es de Resistencia y de casualidad fue a acompañar a una amiga que iba por una empresa que sponsoreaba ese festival”, contó Abel frente a Jey Mammon.

En ese sentido, agregó que al ver a Mora lo enamoró, pero cuando descubrió que estaba comprometida se dio por vencido. Sin embargo, la historia dio un giro de 180° cuando ella se divorció y comenzaron a hablar. “Aunque tuvimos un montón de años de idas y vueltas”, indicó el artista.

El mensaje de Abel Pintos por el cumpleaños número 15 de Guillermina, su hija del corazón (Foto: Instagram/@abelpintos)

Cuando Jey Mammon le preguntó por qué esperó por ella teniendo la oportunidad de conquistar a quien quisiera, el músico le respondió: “La forma más certera explicarle y contarle a ella qué me pasó es que me modificó”. Y siguió: “Cuando la conocí, algo dentro mío cambió, me modificó. Entonces eso, ligado al enamoramiento, me hizo darme cuenta de que todo me gustó de ella: todo lo que vi y todo lo que fui conociendo”.

Abel Pintos junto a su hijo Agustín (Foto: Instagram/@abelpintos)

Pero no fue solo él quien se armó de paciencia, sino también ella. “Fue hasta el día en que dijimos ‘Tenemos que arrancar esto, no podemos ser tan pavos los dos’. Y nos pusimos de acuerdo en que íbamos a comenzar un camino y que ya no nos íbamos a separar”, señaló en aquel entonces.