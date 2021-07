Acapulco Shore 8: Charlotte Caniggia llegó al reality de MTV y hay polémica

Bajo el título “Fiesta brasileña”, el capítulo 11 de MTV Acapulco Shore 8 tuvo un condimento especial. Charlotte Caniggia (28) desembarcó en el programa mexicano semanas después de haber sido expulsada vía voto telefónico de La Academia de ShowMatch (eltrece).

“Por fin llegó”. Con ese mensaje anunciaron desde la cuenta oficial de Twitter la llegada de la mediática argentina al reality show mexicano. En el tuit se pueden ver dos imágenes de Charlotte mientras desciende de una camioneta negra y hace su ingreso a la mansión de Acapulco, en México.

Las dos imágenes con las que la producción de Acapulco Shore recibió a Charlotte Caniggia Twitter @AcapulcoShore

Sin embargo, eso que comenzó de manera pacífica puede no terminar de la misma manera. En un posterior tuit de la cuenta del reality le auguran un presente no muy auspicioso. “Pobre Charlotte, no sabe la que le espera”, se puede leer en el posteo.

Grabada en febrero 2021, la octava temporada de Acapulco Shore se estrenó en abril y llegó a su final con el onceavo episodio. Episodio al que no le faltó absolutamente nada.

Matheus Crivella, el nuevo integrante, se destacó ya que gracias a la dinámica organizada por sus compañeros pudo conocer a todas las mujeres del programa. Además, los nostálgicos tuvieron un motivo para festejar con la vuelta de Ignacia “Nacha” Michelson, la participante que se había retirado en el episodio anterior para solucionar un tema administrativo de su carrera universitaria. Y el arribo de Charlotte Caniggia.

Tras llegar junto a la hija de Claudio Paul y Mariana Nannis, Nacha la presentó en sociedad. Por tratarse del último episodio de la temporada, habrá que esperar para ver a Charlotte en acción. No obstante, la nota de color la dio otra de las participantes, Karime: “Es una b… de sangre azul”, dijo en alusión a la hermana de Alexander Caniggia.

En su breve intervención, Charlotte se mostró entre sorprendida e indignada porque no sabían de su origen. “Pensé que iban a saber quién era mi papá”, sostuvo.

LA NACION