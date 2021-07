La sorpresiva declaración de Natalia Pastorutti sobre La Sole: “Es un desastre”

Natalia Pastorutti estuvo presente en la última emisión de Los Mammones (América). La cantante fue entrevistada por Jey Mammon y contó cómo fue su infancia en Arequito, Santa Fe, su carrera profesional y su vínculo con su hermana mayor, Soledad, con quien protagonizó un inolvidable incidente al volante.

“¿Vos sos la que se plantaba cuando había algo que no les cerraba?”, le preguntó el conductor. “Sí, un día chocamos con mi hermana. Venía manejando ella y es un desastre. Frenó de golpe y venía un auto atrás y se la puso. Entonces la mujer bajó, la reconoció, pero le empezó a decir de todo. A mí no me gusta escuchar las malas palabras. No me gustan”, recordó Natalia.

“Entonces le empezó a decir ‘pelo...’. Y Sole le decía ‘bueno, pará, disculpame. Vamos a ver cómo hacer’. El auto era nuevo y mi hermana tenía el gancho ese en la camioneta que le rompió el auto. Por ahí la gente que pasaba la empezaba a reconocer y la saludaba”, relató. “¡Aguante, gran choque, Sole!”, bromeó Jey.

En el calor de la discusión, la cantante contó que decidió intervenir. “Le dije ‘pará un poco, porque si nos empezás a tratar mal vamos a decir que el choque fue culpa tuya. Pará de maltratar’”, narró Natalia, mientras los panelistas la aplaudían por su actitud al salir en defensa de su hermana.

LA NACION