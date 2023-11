escuchar

La noticia de que Coti Romero y Marcos Ginocchio habrían estado a los besos en un after, dejó a los seguidores de los exhermanitos atónicos, sobre todo porque muchos tenían la fantasía de que algún día el salteño y Julieta Poggio podían ponerse de novios.

Fue Ángel de Brito quien este jueves a través de su cuenta de X (antes Twitter) escribió un adelanto sobre lo que más tarde anunciaría en LAM (América). “Besos en un AFTER #Coti #Marcos Spoiler #LAM”, mensaje que desató furor en la red social.

Ángel de Brito fue quien adelantó que Coti Romero y Marcos Ginocchio se habrían besado en un after (Foto: Captura X/@AngeldebritoOk)

“Sería tremendo plot twist”, “Pero claro, un libriano y una ariana, como lo fueron Sebastián Yatra y Tini”, “Siempre corriendo de atrás Julieta, y ahora con las sobras. No me extraña, vive de la envidia de Coty”, “Siempre fue Marcoti” y “Si llega a ser verdad... un fuego los dos juntos”, fueron algunos de los comentarios.

Expectantes los fanáticos de los ex concursantes del reality de Telefe, se prendieron esta noche al Bailando 2023 (América) donde, además de bailar, la correntina forma parte del streaming. Al momento de presentar al jurado y a los integrantes del streaming, Marcelo Tinelli mencionó a Coti y dijo que antes de iniciar el programa, ella le envió un mensaje y sacó un papel de uno de sus bolsillos. “Hoy es día de confesiones. Hoy Coti me dijo ´me di un beso con un ex Gran Hermano que no era el Conejo’, entonces yo le pregunté, ‘¿Beso qué es? Porque puede ser un piquito y me dijo ‘No, con chape’”, indicó.

Ante el asombro de todos en el piso, Ángel de Brito enumeró a los concursantes de la última edición de Gran Hermano para ver de quién se trataba. “Es de primera línea”, dijo Mariano de la Canal y el presentador lanzó: “Marcos”. Sin embargo, Coti decidió no hablar. “No lo voy a quemar”, aseguró.

Después de que Lali González y su bailarín presentaran su baile, el beso entre los ex “hermanitos” volvió a ser tema de discusión. “Coti picoteó en un after”, dijo De Brito y mirando a la joven agregó: “No me digas que no”. Mientras ella estallaba de risa y Tinelli preguntaba de quién se trataba, el jurado terminó con la intriga. “Al ganador de Gran Hermano”, indicó.

Mientras Mariano De la Canal gritaba: “Te felicito”, las bailarinas aplaudían, algo que generó asombro en el conductor del ciclo. “Te lo chapaste al flaco ese que ahora está en Finlandia”, señaló y siguió: “Pero aplauden como que está bueno el flaco, no entiendo”. “Lomazo”; “Está bueno”; “Divino”, fueron solo algunos de los comentarios que se escucharon desde el estudio.

Cabe destacar que antes de que comience la edición del Bailando de este jueves, Mariano de la Canal y Coti Romero protagonizaron un divertido momento cuando en el streaming jugaron a sacar papelitos de una caja, los cuales tenían prendas y la joven tenía que sacar uno de ellos. Con el cartelito en mano, la influencer leyó lo que le había tocado: “Pasar con un papel por el camarín de Marcelo con una confesión”.

“Coti tiene que confesarle algo a Marcelo, es una de las prendas por llegar tarde”, expresó el fan de Wanda mientras su compañera salió corriendo a cumplir con su prenda.