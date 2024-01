escuchar

Cameron Diaz es una de las actrices más queridas de la industria del cine estadounidense. De fama mundial y con un gran carisma, se ganó el corazón de todos con sus protagónicos en Los Ángeles de Charlie, La máscara, Loco por Mary o La boda de mi mejor amigo, entre un sin fin de películas. Sin embargo, en 2015 dio un paso al costado en el rubro y se dedicó por completo a sí misma y a su familia. Sin embargo, hace años que incursionó en el mundo de la gastronomía y en la actualidad es toda una influencer.

Hace ocho años, Diaz se casó con el músico Benji Madden, con quien tuvo a la pequeña Raddix Madden mediante la subrogación de vientre. Cuando cumplió 40 años -actualmente tiene 51-, imaginó un tiempo lejos del cine y la consolidación de este proyecto familiar fue la mejor oportunidad para darse lo que requería.

A más de un año de conformar una sociedad con una de sus amigas y comenzar la venta de vinos de su propia marca, Avaline, Cameron fue un poco más y se animó a romper con diferentes estereotipos. Ya en una entrevista en 2021 para Yahoo Finanzas, sostuvo: “Es simplemente un momento diferente en mi vida (...) Ahora estoy aquí y esto es lo más satisfactorio que he hecho en mi vida. Tener una familia, estar casada y tener nuestro pequeño núcleo (...) Es simplemente lo mejor”.

Cameron se convirtió en una empresaria vitivinícola y tiene su propia marca, Avaline (Fuente: Instagram/@camerondiaz)

Esto la motivó a mostrarse tal cual es y sirvió de mensaje para miles de mujeres que día a día la siguen. Pasó de ser una reconocida actriz a llevar adelante sus propias empresas. En una era de empoderamiento femenino, destacó esa imagen e intentó incentivar al resto.

“Soy absolutamente una víctima de todas las objetivaciones y explotaciones sociales a las que están sometidas las mujeres. Yo misma me he creído en todas ellas en ciertos momentos (...) Es difícil no hacerlo, es difícil no mirarte a ti misma y juzgarte contra otros marcadores de belleza (...) Ahora soy como salvaje, soy como un animal salvaje, soy una bestia”, dijo en el podcast Rules Breackers de la BBC, en 2020.

La vida de Cameron Diaz como empresaria e influencer gastronómica

En julio de 2020, Cameron Diaz le dio más protagonismo a su cuenta oficial de Instagram y allí se atrevió a una faceta poco conocida suya: la cocina y su pasión por los alimentos saludables. La actriz se animó con un pequeño reel en el que explicó cómo hacer una ensalada con maíz tostado. Asimismo, aprovechó e incluyó la publicidad de su marca de vino, el cual hizo parte como un ingrediente más.

Desde ese entonces, se animó a mostrarse en la cocina de su casa, muchas veces sin maquillaje y en un contexto que nada tenía que ver con los sets de cine. Una nueva impronta de Diaz llegó y se mantiene hasta la actualidad, con una rutina que se transformó en una sección que se titula: “Cocinando con Cameron”.

Ella le abrió las puertas de su casa a sus fans y los incitó a preparar sus comidas. Desde California al mundo, sus más de 11 millones de seguidores conocieron el lado más humano de la actriz, ese que tanto buscó enseñar.

Además, en marzo de 2022 se unió al chef Roy Choi y también se enfocó en brindar propuestas veganas, ideales para combinar con su vino. El nuevo estilo de vida como empresaria caló alto y Jimmy Fallon la invitó para ser parte de su programa Fallon to night. Allí habló de su presente y expresó el objetivo de la firma que creó.

Tres años atrás, en julio del 2020, la intérprete evidenció ante el mundo su proyecto de bebida alcohólica junto a Katherine Power. Desde allí, la mejor idea para vender y hacer famoso un producto nuevo, que si bien no produce en los Estados Unidos -sino que proviene de viñedos en España, Francia, Italia y Grecia-, fue mediante la cocina. Algo que la conecta directamente con su ser.

La recepción del público fue impactante. Desde ensaladas, platos calientes, opciones dulces como tortas y la gran variedad de recetas que implementó a lo largo de este tiempo, le valieron miles de reproducciones y la repercusión en los medios de su propio país.

“Tu autenticidad natural brilla con cada publicación que hacés”; “Hermosa”; “Me encanta ver tus preparaciones y verte cocinar”; “Todos en mi familia están obsesionados con las ensaladas de Cameron, incluso mi marido”; “Sos una mujer tan grande Cameron”; “Impresionante como cocinás de manera tan divertida” y “Gracias por tus recetas sanas, amo la Cameron actriz y la Cameron cocinera”, son algunas de las apreciaciones que depositaron sus seguidores en la sección de comentarios.

Cabe aclarar que, si bien la estrella de Hollywood oriunda de San Diego, California, abandonó el cine, en 2023 fue tentada por el director Seth Gordon, quien logró el protagónico de Diaz en el largometraje Back in action que se estrenará en Netflix este 2024. A pesar de que no hay detalles al respecto, sí se sabe que trabajará junto a un gran elenco compuesto por: Jamie Foxx, Kyle Chandler y Glenn Close.