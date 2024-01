escuchar

Luego de pasar muchos años alejada de la escena mediática por sus problemas de salud, Raquel Mancini volvió a la TV y sorprendió a todos, ya que se sumó al panel de LAM (América TV) para convertirse en una “angelita” en reemplazo de Nazarena Vélez. En este sentido, conmocionó a todos al dar a conocer uno de los traumas más grandes de su vida: manejar.

La exmodelo fue un ícono de belleza en la década del 80, pero decidió alejarse del mundo mediático por varias cuestiones que atravesó a lo largo de su vida. En el ciclo conducido por Ángel de Brito, habló de todo y contó los motivos de su portazo, además de los traumas que sufrió por las cirugías que se realizó con Aníbal Lotocki.

De todas maneras, decidió referirse al trauma que la marcó de por vida, que tuvo que ver con un accidente automovilístico.

“A los 14 años manejaba el auto de mi mamá en Punta del Este. En ese entonces no había nadie, no es el Punta del Este de hoy. Me había comprado un auto nuevo que es el 308, que en ese momento era el boom. Con mi papá vamos a buscar a mis sobrinas para ir a misa un domingo a las 10 de la mañana”, comenzó diciendo, al respecto de lo ocurrido.

En esa misma línea, sumó: “Se nos cruza uno y nos parte el auto por la mitad. El ruido ese no me lo olvido más, ver a papá no me lo olvido más y no pude manejar más, no puedo manejar. Para mí era la libertad porque iba, venía, buscaba a mis sobrinas y ahora no puedo subirme a un auto”.

“La pasé muy mal y me subo al auto y tengo miedo. Yo me lastimé el codo y papá, que tenía una enfermedad, se complicó un poquito, pero después se recuperó. Los del otro auto pasaron a mil y no tenían seguro, cinturones de seguridad, nada. Era un auto viejo que no tenía luces”, sentenció, dejando en claro uno de los momentos más traumáticos de su vida.

Su experiencia con Aníbal Lotocki

Intrusos recuperó un fragmento del reality que hizo Aníbal Lotocki en el que se ve cómo intervenía a Raquel Mancini Captura América

En esa misma charla, la exmodelo recordó que comenzó a realizarse intervenciones con el polémico médico cuando él realizó un reality show de cirugías, en 2018. “No sabía cómo había llegado a Lotocki. No me acuerdo. A Pamela Sosa ni la conocía yo”, rememoró, cuando supo del escándalo por denuncias de mala praxis en su contra.

Asimismo, subrayó que cuando se atendió con Lotocki, Silvina Luna aún no había hablado públicamente sobre el mal momento que vivió con él. En primer lugar, reveló que lo que se hizo fue una reducción. “Después empezó con un suerito que decía que era vitamina A, vitamina C. Y yo pensé: ´Mal no me va a hacer un suerito´. No me hizo nada. Tampoco me trajo ningún problema. Yo iba al spa”, contó.

De todas formas, Mancini reconoció que le sorprendió lo que sucedió luego con el médico y sus incesantes denuncias. “Me quedé helada porque no me imaginaba todo eso. Parecía que estabas en Disney. ¿Cómo pude haber sido tan tonta?”, se preguntó, aunque aclaró que ella nunca entró al quirófano, sino que se trató en los consultorios.

LA NACION