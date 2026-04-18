Adabel Guerrero contó qué le dijo Martín Lamela ante las versiones de infidelidad

Este jueves 16 de abril, Pepe Ochoa sorprendió al revelar que circulaban fuertes versiones de separación entre Adabel Guerrero y Martín Lamela, con quien está en pareja desde hace casi dos décadas y se convirtió en madre de Lola. En medio de un aluvión de mensajes en su celular, la bailarina salió a aclarar su supuesta infidelidad y contó cómo fue la reacción de su marido.

Adabel Guerrero desmintió los rumores de separación (Foto: Captura TV)

“¿Cómo estás vos? Porque corrió un rumor de que te habías separado", le preguntó Fede Flowers en un móvil para Los profesionales de siempre (elnueve) a la salida de Sex, la obra teatral de la que forma parte. Sorprendida, Adabel le dijo: “Lo acabo de escuchar. Me mandó un montón de gente captura en el medio de la función. Me llama mi marido, yo estaba con mi hija en el camarín y no entendía nada”.

“Ella (por Lola) se quedó ahí adentro porque no puede ver la función. Mis amigos me mandaron ‘¿qué pasó?’, las mamis del colegio... O sea, un quilombo, bárbaro", agregó al mismo tiempo que mencionó que se la relacionó con alguien del mismo country en donde vive con su familia. “Me jode, pero me causó gracia porque me imagino a todas las minas del country diciendo ‘¿quién es?’“, indicó entre risas para quitarle dramatismo al asunto.

Adabel Guerrero con su marido

En ese sentido, aseguró: “Nada que ver, es un invento. Pero bueno, con mi marido estamos con idas y vueltas, siempre en un matrimonio de 20 años pasan cosas. Por ahí alguien escuchó algo que yo me quejé de Martín y ya están diciendo que me estoy separando... Pero es un matrimonio de 20 años”.

Sobre la reacción de Lamela, la modelo comentó que su pareja le sugirió que tuviera cuidado con la prensa frente a la pequeña de ocho años. “Yo le dije que no hiciéramos algo más grande de lo que es. Yo voy a llamar a las cámaras, Lola está en el camarín, hago la nota y me voy a mi casa”, indicó.

“Uno va piloteando las relaciones como puede. Cuando tenés hijos es una cosa, cuando no tenés hijos es otra. Cuando recién empezás, es una cosa, cuando ya vas 19 años, es otra, ya nos conocemos y no hace falta hablar tanto. Vamos cambiando, cambia él, cambio yo, cambiamos nosotros. Siempre es importante tener paciencia, respeto y mucho amor”, cerró.

Cabe destacar que fue Ochoa quien contó al aire de LAM (América TV) que Adabel Guerrero y Martín Lamela habrían tomado la decisión de ponerle fin a su relación. “Me cuentan que Adabel tuvo un traspié con una persona, con un hombre, y a partir de eso Martín se enteró, porque habría sido una persona del country. Él está muy triste. A raíz de esto, crisis y se están separando”, explicó el panelista.

Adabel Guerrero y Martín Lamela se habrían separado tras 14 años juntos

En ese mismo contexto, detallaron que “ella estaba buscando mudarse a Capital”. Frente a esto, de Brito decidió contactarla personalmente. “Yo le escribí a Adabel, porque la conozco desde que arrancó más o menos, y le dije: ‘Hola, ¿es cierto que te separaste?’”, contó. La respuesta de la bailarina no tardó en llegar: “Hola, amore. Por ahora no, jajaja”.