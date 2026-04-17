Aseguran que Adabel Guerrero se habría separado tras 14 años en pareja: la respuesta de la vedette

Este jueves 16 de abril trascendió la noticia de la supuesta separación entre Adabel Guerrero y Martín Lamela, luego de 14 años de relación y una hija en común. La información fue dada a conocer por el panelista Pepe Ochoa en LAM (América TV), pero lo que más llamó la atención no fue solo la ruptura, sino los motivos que comenzaron a circular y que hablan de la posible aparición de un tercero en discordia. En medio de las versiones, la vedette rompió el silencio.

Tal como se contó en el programa conducido por Ángel de Brito, la crisis entre la bailarina y su pareja tendría detrás una situación personal que salió a la luz en su entorno cercano. “Me cuentan que Adabel tuvo un traspié con una persona, con un hombre, y a partir de eso Martín enteró, porque habría sido una persona del country. Él está muy triste. A raíz de esto, crisis y se están separando”, explicó el panelista al aire, para dar a entender que ese episodio habría sido el desencadenante de la ruptura.

En LAM, dieron a conocer que los rumores son de infidelidad por parte de la bailarina

En ese mismo contexto, también se mencionó una decisión importante que marcaría un cambio en la vida de la bailarina. Según detallaron, “ella está buscando mudarse a Capital”, lo que reforzaría la idea de un distanciamiento y el inicio de una nueva etapa tras la crisis.

“Hace cuatro días que quiero hablar con Adabel y nunca me contestó. La producción de LAM se contactó con Adabel, tampoco contestó. Obviamente, en mi fuente creo, pero para mí lo va a desmentir”, concluyó Ochoa para dejar en claro que, pese a la información, todavía no tenía una confirmación directa por parte de la protagonista.

Frente a esto, Ángel de Brito decidió contactarla personalmente. “Yo le escribí a Adabel, porque la conozco desde que arrancó más o menos, y le dije: ‘Hola, ¿es cierto que te separaste?’”, contó. La respuesta de la bailarina no tardó en llegar: “Hola, amore. Por ahora no, jajaja”.

La bailarina subió una postal familiar en medio de los rumores (Captura: Instagram @adabelguerrero)

Por su parte, Adabel compartió en sus redes sociales una imagen junto a Lamela y su hija Lola durante el festejo de cumpleaños de la menor, una postal familiar que pareció ir en sentido contrario a los rumores de crisis.