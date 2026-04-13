“Terapia cuatro veces por semana”: la cruda revelación de Sofía Gonet tras confirmar su separación definitiva de Homero Pettinato
La influencer afirmó que quiso recuperar la relación que mantuvo con el streamer luego de un enfrentamiento mediático cargado de violencia, aunque actualmente desistió de forma tajante
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Sofía Gonet, conocida como “La Reini”, reconoció que quiso volver con Homero Pettonatto y lo confirmó en una breve entrevista que ofreció para Infama (América TV). Luego de la violenta separación de ambos, que terminó con insultos y amenazas cruzadas, decidió dejar de intentar una reconciliación con su expareja. Además, la influencer reveló que hace terapia “cuatro veces por semana” con el motivo de cambiar y estar mejor cada día.
“Estoy bien, estoy tranquila. Tuve un mes muy sentimental, complicado. Me mantengo en el celibato, aunque no me crean. Lo juro… Entonces estoy tranquila”, sostuvo la Reini con una sonrisa.
De pronto, le consultaron si había escuchado a Pettinato en una conversación que tuvo por streaming y en la que dijo: “No puedo asegurar que no vuelva a intentar algo con ella. Yo sigo enamorado, de eso no hay duda”. Al respecto, Gonet lo negó y se mostró reacia a querer otro noviazgo con el streamer.
“Es verdad que intentamos volver en su momento, por decimoquinta vez. Ahora realmente estamos en contacto cero. No nos volvimos a encontrar, ya hace tiempo”, explicó la influencer y admitió: “Yo estoy haciendo mucha terapia, cuatro veces por semana”.
Asimismo, la Reini sostuvo que ella no sigue enamorada de Pettinato y justificó: “Para mí ya pasó, no creo que él esté enamorado de mí tampoco. Para mí miente. Ya pasó, estamos intentando soltarnos y tenemos contacto cero”.
Por último, desmintió los rumores de haberse reunido con su ex en Cariló semanas atrás y dejó en claro: “Antes nos encontramos, es verdad. Intentamos volver; de por sí no funcionó. Nos llevamos mal. Así que no, no volvimos. De todas maneras, terminamos bien, normal”.
Más adelante, le consultaron por Ian Lucas, luego de que diera a entender en una entrevista que le gustaría conocerlo. Sin embargo, fue contundente con ello: “Es muy lindo y es mi amigo. Primero estoy haciendo terapia, porque imaginate que si lo agarro a Ian, pobrecito… No estoy buscando estar en pareja. No me veo estando con él porque es mi amigo”.
¿Qué pasó entre la Reini y Homero Pettinato?
A finales del año pasado, Sofía Gonet le recriminó a Homero Pettinato no tener contacto con ella durante casi un día después de que él fuera visto en un recital junto a una joven. Este episodio desató una disputa digital que escaló con acusaciones de acoso, manipulación y amenazas de ambos lados.
Como reacción, la influencer expuso mensajes de Pettinato donde él le decía: “Te detesto. Quién te creés que sos para decirme tantas cosas. Qué peli te comiste”, a lo que ella le respondía: “Sos un mentiroso total, ya te saqué la ficha. Te despertás todos los días a las cuatro de la tarde porque te la pegás, sos un desastre total” y lo acusó de tener el síndrome de creerse “superior y más intelectual y culto y sos recontra pelot... y vago”.
Luego de la difusión de los mensajes, el streamer publicó un video en sus historias de Instagram y relató el presunto acoso que recibía de parte de su ex. Como resultado, ambos se alejaron de la escena pública por un tiempo y mermaron las idas y vueltas. Incluso, como dijo la misma Gonet, tras esa pelea mediática intentaron recomponer la relación, pero no funcionó.
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