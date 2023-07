Adabel Guerrero reveló el problema de salud que la obligó a alejarse de su trabajo: “Me tuve que operar”

escuchar

Adabel Guerrero reveló el problema de salud que enfrentó en las últimas semanas y que la obligó a ausentarse del trabajo, en medio de su actuación en la obra teatral Sex: Viví tu experiencia. La bailarina se ausentó de la producción de José María Muscari por una complicación, aunque advirtió que no sintió dolor previamente: “Me tuve que operar”, comtó.

El viernes pasado, Guerrero asistió como invitada al programa conducido por Verónica Lozano, Cortá por Lozano (Telefe), en compañía de su hija de cinco años, quien no se despegó de ella durante toda la entrevista. En tanto, se refirió cómo se complementan con su pareja, Martín Lamela, en el cuidado de la niña. “Los papás siguen trabajando y una se tiene que ocupar. Pero bueno, por suerte, nos arreglamos y dividimos bastante bien. Porque yo ahora vuelvo a Sex”, señaló.

ARCHIVO-. Adabel Guerrero forma parte del elenco de Sex, junto a Noelia Marzol, Tyago Griffo, Romina Richi, Tuco López, Diego Ramos y Felipe Colombo Gerardo Viercovich

Entonces, detalló los motivos que la obligaron a alejarse del trabajo durante más de dos semanas. “Me operaron de unos lipomas que tenía en el glúteo”, advirtió. Y detalló: “Son como unas bolas de grasa que se te hacen y me los tuve que sacar porque crecían y crecían. Ya los tenía como dos pelotas de tenis”. Durante el tiempo que la actriz permaneció de reposo, la sustituyó Valeria Archimó: “Tengo las vendas ahí y voy a hacer la función”.

En tanto, la bailarina destacó que se trató de una cirugía que postergó previamente. “Hacía como tres años que me tenía que operar, pero no tenía ganas de todo lo que implica, como dejar de trabajar. Se dio el momento indicado de que Vale me podía reemplazar y que podía hacerlo tranquila, sin culpa de tener que dejar la obra”, contó.

Y añadió: “Paola Luttini, que es la productora junto a Muscari, me dijo que aprovechara, que me operara y me tomara dos semanas. Y la verdad es que me dolió no ir, pero me vino un poco bien porque relajé. Volvés con más ganas, aunque con un poco de miedo por el tiempo que llevo sin hacer una actividad, mientras todos están con la vorágine de las funciones”.

El conflicto entre Adabel Guerrero y Moria Casán

En 2020, Adabel Guerrero participó en Cantando por un sueño (eltrece), ciclo televisivo en el que Moria Casán era miembro del jurado. Tras la eliminación de la bailarina del certamen, apuntó contra la ex vedette y dejó claro que su conflicto se trasladó al plano personal. “Con ella sí tuve un problema. Me hizo mucho daño”, sentenció.

Y detalló: “No solo es que no la quiero, sino que tengo un pensamiento bastante negativo hacia ella. Alguien que está haciendo daño sentado en una silla no merece ningún respeto para mí”. Además, señaló: “A mí no me gusta la gente que vive de hacer daño a los demás”.

Finalmente, en la entrevista que Guerrero ofreció en LAM (América TV) en 2021, un año después de su eliminación de la competencia televisiva, agregó: “Moria me demostró que es una mala persona. No sé si será así con todo el mundo, pero conmigo sí. Lo único que le voy a pedir es que no vuelva a hablar de mi familia, porque le arranco la lengua y me la como”.

LA NACION