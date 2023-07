El comentario de Rodrigo De Paul a Tini Stoessel para desmentir cualquier rumor de separación: “Qué increíble sos”

escuchar

Si bien su relación se confirmó hace más de un año, entre especulaciones, separaciones y terceros en discordia, si hay algo a lo que Martina “Tini” Stoessel y Rodrigo De Paul todavía no pueden escaparle, son los escándalos. En varias oportunidades los rumores de ruptura se hicieron eco, pero ellos los callaron con acciones. En el momento más difícil, la cantante voló a Qatar para apoyar a su pareja y durante los meses siguientes se mostraron más cerca y unidos que nunca. Sin embargo, en los últimos días el rumor de una nueva separación volvió a preocupar a los fanáticos, a pesar de que al mismo tiempo también se desmentían. Ahora, en medio de los ‘dimes y diretes’ el jugador del Atlético de Madrid tuvo un contundente gesto que dejó en claro cómo están las cosas.

Las alertas se encendieron a partir de una información que brindó vía Twitter la panelista de Socios del espectáculo (eltrece) Paula Varela: “Último momento. ¡Tini y De Paul separados!”. Luego, en su programa ¿Qué pretende usted de mí? (Canal de la Ciudad) indicó que no se trataría de “falta de amor” sino de una cuestión de “proyectos”.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul llevan más de un año juntos, aunque no le esquivaron a los escándalos, las crisis y las polémicas instagram @tinistoessel

Paralelamente, Yanina Latorre y Ángel de Brito salieron a desmentir sus dichos. “De la boca de los protagonistas: No están separados Tini y De Paul. Ayer estaban tomando mate tranquilos mientras leían los rumores”, aseguró el conductor de LAM (América TV) y posteriormente volvió a asegurar que no había separación y que incluso la pareja cenó con Duki y Emilia Mernes.

Pero ahora, quien se pronunció fue uno de los protagonistas de la historia. El viernes, la intérprete de “Cupido” compartió un posteo en Instagram para conmemorar el cierre de la primera parte de su tour por España, que tan importante fue para ella, no solo en lo profesional, sino también en lo personal. Subió un video y lo acompañó con un sentido mensaje: “Gracias España por esta gira que nos hicieron vivir. Gracias a todo mi equipo por ser tan increíbles, tan trabajadores, hacer todo con tanto amor y pasión”.

En esta misma línea, la cantante concluyó: “Gracias a toda la gente por el amor que nos dieron, la pasión con la que vivieron cada show, la fuerza y energía que nos brindaron. Nos vemos en septiembre Sevilla y Madrid para cerrar esta gira tan hermosa. Cupido tiró la flecha y nos flechó para siempre”. Rápidamente, comenzó la lluvia de likes y comentarios, pero todos los ojos repararon en el que hizo el campeón del mundo.

El mensaje de Rodrigo De Paul a Tini Stoessel en medio de los rumores de crisis (Foto: Instagram @tinistoessel)

“Lo que transmitís, a los lugares que sos capaz de llegar. ¡Qué increíble sos!”, comentó De Paul junto al emoji de un corazón rosa con una flecha. Los fanáticos lo advirtieron como una manera de poner paños fríos a la situación y desmentir la crisis. Pero, este no es el primer gesto del futbolista en medio de las especulaciones. En los últimos días, los fans advirtieron la falta de interacción de la pareja en redes sociales, ya que ambos suelen subir posteos juntos y hacerse dedicatorias.

En medio de los rumores de crisis, De Paul le dio like al posteo donde Tini mostró su cambio de look Instagram @tinistoessel

Los seguidores de la pareja dieron cuenta de que De Paul no le puso “Me Gusta” a las recientes publicaciones de su novia en Instagram y más de uno lo tomó como un indicio de que las cosas podrían no estar del todo bien. Fue entonces cuando, sorpresivamente, apareció el like del futbolista en la reciente foto que compartió Stoessel para mostrar su cambio de look. La cantante, de momento, no hizo comentarios al respecto.

LA NACION