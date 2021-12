Adabel Guerrero: “Con Moria sí tuve un problema, me hizo mucho daño”

Durante el 2020, al ser eliminada del Cantando por un sueño, Adabel Guerrero apuntó de lleno contra Moria Casán. Hoy, casi un año después, la bailarina volvió a apuntar contra la jurado y dejó bien en claro que entre ellas hay un conflicto personal.

“Con Moria sí tuve un problema, me hizo mucho daño”, expresó durante una charla con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina, por La Once Diez/Radio de la Ciudad. “No solo que no la quiero, sino que tengo un pensamiento bastante negativo hacia ella. Alguien que está haciendo daño sentado en una silla no merece ningún respeto para mí”, agregó. Sin explayarse mucho más, Guerrero argumentó que “a mí no me gusta la gente que vive de hacer daño a los demás”.

El enfrentamiento entre ambas se dio luego de que la bailarina abandonara el reality y asegurara que Casán sobrepasó un límite personal en las peleas televisivas que protagonizaron durante su participación. La jurado había afirmado en un móvil con Los Ángeles de la mañana que Marcelo Durán, el exnovio de la bailarina, la llevó a realizarse numerosas intervenciones estéticas: “La hizo toda, de pies a cabeza, eso es lo que dice él, y ella me pidió que le criticara lo que quiera en la pista, siempre y cuando no toque el tema de su novio”.

“Moria me está demostrando que es una mala persona, no sé si será así con todo el mundo, pero conmigo sí”, dijo Guerrero en su momento, y agregó: “Le pedí que no hable del tema y otra vez lo vuelve a hablar, me doy cuenta que es una mala mina. En el ‘Cantando’ ella me dijo que yo seguramente tenía problemas en mi familia porque convivo con la expareja de mi marido, y lo único que te voy a pedir es que no vuelvas a halar de mi familia porque te arrancó la lengua y me la como”, sentenció el año pasado.

Su dura historia familiar

El duro relato de Adabel Guerrero: “Mi hermano me amenazó de muerte”

Durante su charla en Agarrate Catalina, Guerrero también habló sobre su dura historia familiar. “La danza me salvó la vida junto a muchas personas, no hay una particular porque sino sería muy egoísta con el resto. A partir de los ocho años empecé a hacer la carrera de danza y después a los 14 ya estaba bailando con Iñaki Urlezaga”, recordó.

También se refirió a la relación con su hermano y a uno de los deseos más extremos que tuvo alguna vez, el de irse de este mundo. “Yo tenía miedo de vivir en la casa con mi hermano por toda su situación y su entorno. Después me fui a vivir con mi abuela para otro lado y al tiempo mi abuela se va con mi tío. Cuando te sentís solo y perdés a casi toda tu familia, y no tenés una contención, no está bueno, a mí me hizo mucho daño. Yo pensaba cómo no puedo tener una mamá, un papá, un hermano”.

La madre de Guerrero murió cuando ella tenía 18 años, después de varios años luchando contra algunas adicciones. Su papá, por aquel entonces, vivía en Estados Unidos y no era parte de su vida cotidiana. Con su hermano, que dejó la casa familiar a los 14 años, tampoco tiene trato. “Yo corté relación con él porque era insano y hasta peligroso. A los 18 años tuve un problema con él y fui a denunciarlo porque me había amenazado de muerte. En 2011 él apareció en los programas a pedirme plata. Siempre le tuve miedo, estuvo mucho tiempo preso, ahora no sé”, explicaba ella tiempo atrás.