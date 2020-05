La cantante aprovechó su cumpleaños para saludar a los trabajadores sanitarios y se mostró con una apariencia totalmente irreconocible Crédito: Instagram Adele

En las últimas horas, Adele Adkins sorprendió al mundo por mostrarse totalmente cambiada . En su cumpleaños número 32, la artista aprovechó la ocasión para filmar un video en el que saluda a los trabajadores sanitarios que están en la primera línea de lucha contra la pandemia del coronavirus . La nueva etapa que atraviesa la cantante causó gran alegría entre sus seguidores por el buen momento que pareciera estar viviendo y, sobre todo, por los difíciles momentos de su vida que quedaron atrás.

Su relación con el alcohol

Cuatro años después de que naciera Angelo, Adele habló de lo duro que fue el momento posparto y lo aislada que lo transitó. "Tuve una depresión posparto muy fuerte tras el nacimiento de mi hijo, y me asusté mucho. Mis amigos que no tenían hijos se enojaban conmigo, pero sabía que podía sentarme a hablar y desahogarme con los que sí tenían niños porque entre nosotros no nos juzgábamos", contó a Vanity Fair. "Un día le dije a una de mis amigas: 'Odio todo esto', y ella se puso a llorar y me respondió: 'Yo también'", reveló la artista.

"Una vez me emborraché tanto que, cuando tuve que salir a escena, se me olvidaron las palabras de mis propias canciones", contó Adele en una entrevista. Fuente: LA NACION - Crédito: GROSBY GROUP

Mientras componía su álbum 21 , Adele consumía más alcohol del que hubiera querido. Así se lo contó a la prensa, cuando el hábito estuvo superado. "Una vez me emborraché tanto que, cuando tuve que salir a escena, se me olvidaron las palabras de mis propias canciones. Fue la peor noche de mi vida", relató. En 2009, Adele decidió dejar definitivamente esa adicción. "Ahora tengo miedo a muchas cosas, porque no me quiero morir, quiero estar ahí para mi hijo", explicó en una entrevista.

La crisis tras su divorcio

Adkins y Simon Konecki se conocieron en 2011 gracias a un amigo en común: el cantante Ed Sheeran. Entonces ella vivía su gran explosión profesional gracias al lanzamiento de su segundo álbum, 21 , que se convirtió en un enorme éxito internacional. Una de sus escasas apariciones juntos tuvo lugar en 2012, cuando acudieron a la entrega de los premios Grammy y ella logró seis estatuillas. Sin embargo, aunque se les vio en el patio de butacas, ni en esa ni en ninguna otra ocasión posaron ante los medios.

La pareja tuvo un hijo, Angelo, en octubre de 2012, y se casaron en 2016, algo que ella misma decidió contar durante un concierto en Australia. Luego de su separación , en 2019, la artista decidió bajar muchísimo su perfil y, tiempo más tarde, contó a la prensa que había pasado uno de sus momentos más difíciles, sumida en una depresión de la que le costó mucho salir.

Tras su divorcio, Adele tomó una decisión radical y decidió cambiar su vida por completo. Fuente: Archivo

"Una persona completamente nueva"

Tras su divorcio, la ganadora de 15 premios Grammy tomó una decisión radical y decidió cambiar su vida por completo . En primer lugar, sus hábitos alimenticios. En segundo lugar, comenzó un duro entrenamiento que la ayudó a cambiar su cuerpo, pero también a poder manejar sus estados de ánimo y salir del lugar oscuro en el que se encontraba. El año pasado, tras su cumpleaños, Adele había escrito en sus redes: "Aprender a amarte realmente a ti mismo lo es todo, y acabo de comprender que es más que suficiente". Parece que ese aprendizaje ha llegado poco a poco, tal y como han compartido amigos de la cantante y como se refleja en ella misma.

"Antes prefería llorar, ahora elijo transpirar", escribió la británica en octubre del año pasado, de nuevo en sus redes. Esa fue la primera vez que mostró públicamente su nueva figura y los primeros resultados de su cambio de vida: Adele bajó casi 70 kilos, pero, más importante aún, dejó atrás la que quedó sumida tras su divorcio.

A fines del año pasado, se la vio disfrutando sus vacaciones de Navidad en el Caribe . La cantante se mostró divertida, cercana y cariñosa y se tomó fotos con numerosos fans. "Todo su enfoque durante esta proceso de pérdida de peso ha sido ver cómo podía sentirse más sana y tratar mejor a su cuerpo. Nunca fue una cuestión de perder kilos, eso ha ocurrido porque cortó drásticamente el consumo de alcohol y está degustando más comida real. Pero también le encanta su transformación física. Está más confiada, se viste diferente y parece más feliz en general", afirmaban entonces fuentes cercanas a la artista. "Es una mujer nueva con todo su sentido del humor. Adora a sus amigos y se siente más confiada".

Finalmente, este año, para su cumpleaños número 32, volvió a sorprender por cambios que se profundizaron en su figura, pero además se la vio feliz por el momento que atraviesa, y agradecida con quienes se esfuerzan durante la cuarentena. "Gracias por todo el amor que me han enviado por mi cumpleaños", escribió Adele. "Espero que todos estén bien, a salvo, en este tiempo de locos. Quiero darles gracias al personal de primeros auxilios y a los trabajadores esenciales que nos mantienen a salvo mientras arriesgan sus vidas . Son nuestros auténticos ángeles", agradeció con cariño la cantante, para luego acabar su mensaje con un toque divertido: "2020, ok, gracias, adiós".