Adrián Suar habló sobre la denuncia por su visita a Olivos en cuarentena: “Si me llaman a declarar, iré”

Adrián Suar fue una de las figuras del espectáculo que visitó la Quinta de Olivos durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. El propio actor reconoció que llamó al presidente Alberto Fernández para reunirse durante los primeros días de la cuarentena. En consecuencia, luego fue denunciado junto Carlos Rottemberg y Luis Brandoni, entre otras de las personalidades que visitaron la residencia presidencial. No obstante, el productor aseguró que está a disposición de la Justicia y hasta se permitió bromear al respecto.

“No me acuerdo en qué momento fui, habrá sido el 30 o el dos de abril porque era al comienzo. Antes de que él anuncie que se iba a parar todo, la Asociación de Actores ya había parado”, explicó el gerente de programación de eltrece durante una entrevista en Le doy mi palabra (Radio Mitre).

Y prosiguió: “En ese contexto, lo fui a ver para ver si podíamos hacer algo o si se iba a parar todo. Yo ya me la veía venir, un lío para 280 personas”.

📺 Crisis y preocupación por un mal año: Adrián Suar se refirió al difícil momento que vive la televisión 📉



💬 "Tengo cuero para aguantar, lo fui curtiendo con los años".



Cc @Intrusos @adrianpalla @rodrigolussich @palivarela @evelynvbrocke @virchugallardo @marcebanios pic.twitter.com/ZIRGygdahJ — América TV (@AmericaTV) August 12, 2021

Durante la entrevista, Alfredo Leuco le preguntó sobre la denuncia realizada por el candidato a diputado, Juan Pablo Chiesa, por violación a las disposiciones de la OMS. “Si me llaman para declarar, por supuesto que iré y contaré cómo fue. El Presidente me llamó para que fuera a Olivos, tuvimos una charla que duró media hora y me fui a mi casa”, expresó Suar.

Incluso, el actor se refirió con humor al respecto: “La verdad que no sé. Hablé con Carlos Rottemberg y no sé. Algo vamos a hacer. Si llegamos a ir presos, me gustaría estar con Carlos juntos”.

La semana pasada, le concedió una nota a Jorge Rial en su programa Argenzuela (Radio 10) luego de que Florencia Peña recibiera innumerables críticas por su visita a Olivos. “Lo que le hicieron me parece una locura. La ofendieron... ¡Cualquier cosa le dijeron!”, dijo Suar al respecto.

Y agregó: “Yo fui por el mismo motivo que ella. Lo llamé a Alberto Fernández en esos días en los que aparecieron los primeros casos. En ese momento, el coronavirus no había tomado la dimensión que después fue tomando”.

LA NACION