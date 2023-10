escuchar

En medio de la ansiedad por la publicación de The Woman in Me (La mujer en mí, en español), el libro autobiográfico de Britney Spears, la revista People tuvo acceso a ciertos fragmentos y advirtió que este podría generar polémica con Justin Timberlake. Según trascendió, la cantante pop tocó diferentes temas, entre los que se encuentran intimidades de cuando ambos eran pareja.

La intérprete de “Toxic” comenzó en el mundo de la actuación cuando era pequeña y saltó a la fama con su participación en el programa de televisión Mickey Mouse Club, donde conoció al cantante y compositor cuando ella tenía tan solo 11 años. “Una vez, en una fiesta de pijamas, jugamos Verdad o Consecuencia, y alguien desafió a Justin a besarme. Una canción de Janet Jackson sonaba de fondo mientras él se inclinaba y me besaba”, contó en la nota con la revista estadounidense. Años más tarde, él se convirtió en su novio y aunque todo parecía color de rosa, ella quedó embarazada, alrededor de sus 21 años, y decidieron abortar.

Britney Spears y Justin Timberlake fueron novios en su juventud (La Presse)

En una de las líneas, Britney relató detalles sobre aquel acontecimiento que marcó un antes y un después en su vida. “Fue una sorpresa, pero para mí no fue una tragedia. Amaba mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia juntos, pero eso hubiera sido mucho antes de lo que había previsto” y añadió: “Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes”.

La tapa del libro que contará la historia de Britney Spears

A pesar de haber reconocido que ambos eran demasiado jóvenes para ser padres, la empresaria se sinceró: “Si hubiera dependido únicamente de mí, nunca lo habría hecho. Hasta el día de hoy es una de las cosas más agonizantes que he experimentado en mi vida”. Sin embargo, en 2002, cuando se separó de Timberlake, conoció a Kevin Federline, con quien se convirtió en madre y tuvo a sus dos hijos, Sean Preston (18) y James (17).

La revista People no es el único medio que pone en alerta sobre la posible reacción del exparticipante de la boy band ‘N Sync cuando el 24 de octubre el material salga a la luz. El portal Us Weekly tuvo acceso a una fuente cercana a él y dijo que “Justin no estará feliz porque Britney cuenta una versión y no se parece a la de Timberlake” y que, por su parte, ella está “emocionada, pero nerviosa”.

En julio, la misma Britney Spears anunció la publicación de su autobiografía con un mensaje en sus redes sociales que más tarde borró. “Mañana tendremos grandes noticias... Estoy emocionada. No puedo esperar a compartirlas con ustedes”, escribió en la descripción del video que publicó bailando. Horas más tarde, cuando ya se conoció la noticia, agregó: “Mi historia. En mis términos. Por fin. ¿Están listos?”.

ARCHIVO - Britney Spears y Sam Asghari perdieron un hijo

Cabe recordar que en mayo del año pasado, la artista sorprendió al revelar que había perdido el bebé que esperaba junto a su exmarido Sam Asghari, precisamente un mes y medio después de haber contado que estaba embarazada de su tercer hijo. “Quizá debimos esperar para anunciarlo a que (la gestación) estuviera más avanzada”, escribieron ambos desde sus respectivas redes sociales.