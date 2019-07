El humorista manejaba por la ruta cuando fue demorado por la policía por llevar las luces apagadas de su auto; la conversación salió al aire

El humorista Juan Acosta manejaba su auto por la ruta, mientras conversaba por teléfono con el programa Todo no se puede, que se emite por FM 103.5 Radio Cielo. Todo se desarrollaba normalmente, hasta que el actor fue sorprendido por la policía, que lo hizo frenar al costado del camino. La conversación con una oficial, que le indicó las infracciones, se escuchó al aire y divirtió a los oyentes.

Acosta interrumpió el diálogo con los periodistas. "Pará, pará que tengo la poli", dijo susurrando. Los conductores del ciclo Matías Sáez y Albino Aguirre se descolocaron con la situación e intentaron comprender la situación que el actor vivía, al otro lado del teléfono.

Acto seguido, comenzaron a escuchar la conversación con la agente de la Policía, quien le indicó a Acosta que transitaba con las luces apagadas. "Pero, la puta madre. ¿Cuándo las apagué?", dijo el actor, desconcertado. Y se respondió: "Cuando cargué nafta. Siempre vengo con las luces prendidas, es lo primero que hago".

Mientras tanto, los conductores y todos los oyentes se mantenían atentos a la insólita situación. Luego de eso, la agente le preguntó a Acosta por la verificación técnica (VTV). "Me dieron un día para ir a hacerla pero, no sé, no fui", reconoció dubitativo el actor.

Luego de eso, el humorista retomó la charla con Todo no se puede. "Hola ¡Me paró la policía! No puedo hablar por teléfono en la ruta. Me pararon y les dije que estaba haciendo una nota", relató divertido Acosta.

Uno de los periodistas, le dijo: "Juan, estás hasta las manos. Los oyentes no paran de llamarnos. No podés venir hablando por teléfono, sin la VTV y con las luces apagadas. Contanos cómo terminó esto".

El actor relató el final del incidente. "Me dijeron: 'Mirá Juan, no tenés la VTV y venís con las luces apagadas, pero me hiciste reír tanto que esta vez te dejo pasar'. Entonces le dí dos gambas para el café. Aclaro que no me mangaron sino que se los quise dar yo. Lo que pasa es que venía concentrado con ustedes y no me di cuenta", contó, entre risas.