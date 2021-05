Ale Sergi se sinceró sobre su romance con Andrea Rincón: “Perdí el control”

Ale Sergi fue uno de los invitados a PH - Podemos Hablar (Telefe) de este sábado. Allí, en una de las consignas del juego inicial para romper el hielo, el cantante recordó su romance con Andrea Rincón y cómo se le fue de las manos el control de su vida privada en ese período.

“Perdí un poco del control de todo”, reconoció el cantante a Andy Kusnetzoff sobre aquella etapa. Y afirmó: “Tuve un perfil más público, de repente me empezaron a preguntar por mi vida personal y no estaba acostumbrado. Yo avanzaba como caballo y me daba cuenta de que las cosas se iban de control. Y más cuando soy fanático del control”.

Ale Sergi recordó su mediático romance con Andrea Rincón

Sergi afirmó que este desafío que le puso la vida “le vino bien” y que no se arrepiente de nada. “Fue como entregarme. Era como ‘me parece que estoy haciendo cualquiera, ya fue’. Después seguí adelante”, aseguró.

El conductor quiso saber si durante esa etapa, además de problemas de control, tuvo dificultad para controlar los “excesos”, en alusión a las adicciones. “Los excesos siempre los controlé, no tuve grandes problemas con eso. Pero yo estaba acostumbrado que me hablaran de la música, no de mi vida privada. Medio que me entregué a la situación, pero se me fue re de las manos mal”, aseguró.

El intérprete de “Perfecta” reconoció que, pese a que ya pasaron siete años, es un tema del cual le cuesta hablar. “Para mí es un montón contar esto en televisión. En terapia me van a dar un año libre”, bromeó el cantante.

Además, fue consultado en relación al último pedido de disculpas públicas que le hizo Rincón. Y señaló que se enteró por Twitter y que no quiso ahondar más en el tema. “Tengo el mejor recuerdo de eso. Fue un momento de la vida de cada uno, por algún motivo teníamos que estar juntos y encontrarnos”, sostuvo el vocalista.

Y agregó: “No le voy a echar la culpa a ella. Lo podría haber manejado mejor, me podría haber callado la boca”.

Finalmente, cerró: “Lo vi en Twitter y no indagué más, vi que era positivo y me quedé con eso por las dudas. Gracias, pero no hay por qué disculparse”.

La versión de Andrea Rincón

En febrero pasado, Rincón fue invitada a Flor de equipo (Telefe), programa que conduce Florencia Peña, y se quebró al hablar de la relación que tuvo con Sergi, hasta el punto de que aprovechó para pedirle perdón.

“Alejandro te pido perdón. Me arrepiento de muchas cosas que hice públicas de mi romance con él. Para mí fue un gran amor, creo que destruimos algo muy hermoso que tuvimos”, aseguró.

Ale Sergi y Andrea Rincón fueron pareja hace siete años, pero su romance no terminó de la mejor manera Archivo

Y siguió: “No supimos cuidar algo muy hermoso que Dios nos regaló. Le pido perdón por muchas cosas que él sabe”, cerró la exparticipante de MasterChef Celebrity 2 (Telefe).

Cabe recordar que Rincón y Sergi vivieron un intenso y breve romance entre 2013 y 2014. En aquel momento, sus idas y vueltas dieron qué hablar en los programas de espectáculos.

La separación se confirmó cuando la actriz comenzó a borrar todas las fotos que tenía junto a Sergi de las redes sociales. Pero no fue a lo único que le dio “delete”, también se tapó un tatuaje que se había hecho en su cuello que decía “Ale”.

La flor de Loto con la que Andrea Rincón se tapó el tatuaje que se había hecho en honor a Ale Sergi Instagram: @american_

Para cubrirlo, la actriz de la serie Un gallo para Esculapio pidió que le dibujaran encima una flor de loto en color turquesa.

