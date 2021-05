El Pepo habló sin filtros sobre su adicción: “Pensé que me iba a morir de sobredosis”

El cantante de cumbia El Pepo participó de Seres libres, programa que Gastón Pauls conduce en Crónica HD, y habló de todo: su adicción a las drogas, el trágico accidente que protagonizó en 2019 y su paso por la cárcel. “Pensé que me iba a morir de sobredosis, no estaba en mi cabeza parar”, declaró el músico durante la entrevista.

Seres libres es el ciclo en el que, cada viernes, Pauls conversa con artistas argentinos que debieron luchar contra distintas adicciones. En episodios pasados, estuvieron invitados Fabiana Cantilo, Juanse, Andrea Rincón, Toti Ciliberto y Leo García, entre otros.

Pepo Gastón Pauls

El viernes último, fue el turno de Rubén Darío Castiñeiras, conocido como El Pepo, quien se extendió sobre su enfermedad y habló de su recuperación. “La cocaína fue la primera droga que probé, y sentí una sensación de poder”, declaró. Además, contó que, tiempo después, en 2004, comenzó a consumir exclusivamente pasta base. “No consumía otra cosa que no sea eso, dejé de tomar alcohol y cocaína. La pasta base derrumbó mi vida, me sacó interés de todo lo demás, hasta de cantar. Mi vida tomo otro rumbo, fue cayendo”.

El cantante se refirió también al círculo de personas que frecuentó en su peor momento. ”El ambiente que me rodeaba era más pesado”, definió. “Me había dejado de cuidar en todo aspecto. La pasta base te seca el corazón”. Después de quedar detenido y ser liberado en 2014, volvió a trabajar y hacer música, pero no logró recuperarse de su adicción. “Yo modifiqué mi vida para no cometer más un delito, para que los pibes que están en cana sepan que tienen una posibilidad cuando salen. Pero nunca me quise poner en el ejemplo de la droga, porque sabía que podía pisar el palito“.

Sobre el impacto del consumo en su vida privada, señaló que la cocaína y la pasta base lo condicionaron de forma irreversible. “Perdí la libertad de ser yo”, manifestó, y dijo que perdió “la dignidad” tras volver a mentirle a su familia: “No era digno de un abrazo”.

Respecto del fatal accidente que ocurrió el 20 de julio de 2019, en el que fallecieron Ignacio Abosalhee (manager de Los Gedes) y Nicolás Carabajal (trompetista que lo acompañaba en el grupo El Pepo y la Superbanda Gedienta), sostuvo que fue “lo más feo” que le pasó en la vida. ”Siento angustia y tristeza por lo que pasó. Siento la ausencia de dos personas con las que compartí muchas cosas”.

Hacia el final del programa, El Pepo reflexionó sobre las distintas situaciones difíciles que atravesó. “Estoy tomando consciencia de un montón de cosas. Tengo 46 años, no soy un pibe de 20 y no puedo seguir viviendo la vida loca. Tengo esta vida nomás, y la tengo que disfrutar y ser más fuerte que nunca“, concluyó. ”El Barba nos da las peores batallas a los mejores soldados”.

LA NACION