Alejada de Maxi López, Daniela Christiansson festejó sola los cuatro meses de su hija Elle

En medio de la preocupación por la salud de Wanda Nara, el ex de la empresaria, Maxi López, viajó a la Argentina para mostrar su apoyo y compartir el tiempo con sus hijos en común, Valentino, Constantino y Benedicto. En tanto, la pareja del futbolista, Daniela Christiansson, se quedó en su casa de Londres, Reino Unido, junto a la beba de ambos, Elle. Este lunes, la pequeña cumplió cuatro meses y la modelo suiza le dedicó un emotivo mensaje de celebración: “Somos afortunados”. El mismo, fue respondido por el exjugador de River con una advertencia.

Maxi López aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza en Buenos Aires el pasado 17 de julio, con el objetivo de acompañar a sus hijos en medio de la preocupación por el estado de salud de Wanda Nara. En tanto, el futbolista compartió a través de sus redes sociales los momentos que disfrutó con Valentino, Constantino y Benedicto: desde realizar trámites juntos hasta jugar a la pelota en la cancha.

Maxi López compartió los momentos que pasa junto a sus hijos en la Argentina

En tanto, la pareja del futbolista desde hace ocho años, Daniela Christiansson, permaneció en la residencia que ambos comparten en Londres, Inglaterra, junto a su hija Elle, que nació el 31 de marzo pasado. Este lunes, la pequeña cumplió cuatro meses y la modelo le dedicó un sentido posteo a través de su perfil de Instagram, donde acumula más de 892 mil seguidores.

El sentido mensaje de Daniela Christiansson a su hija Elle Instagram: danielachristiansson

“Feliz cuarto mes a mi pequeño sol”, señaló Daniela, junto a un hilo de fotos de ambas, que inundaron de ternura a sus seguidores en la red social. “Me estoy volviendo un poco sensible al darme cuenta de lo rápido que estás creciendo”, expresó. Y siguió: “Pero somos unos padres increíblemente afortunados por tener a una niña tan hermosa y divertida. Estoy tan agradecida”.

La advertencia que hizo Maxi López desde la Argentina

En tanto, la modelo apuntó: “Esta semana pasada fue todo tan rápido que no publiqué nada. Fue una semana intensa, como de costumbre, cuando volvés a casa siempre hay tantas cosas que hacer. Y el clima en Reino Unido es tan triste que no me sentí realmente inspirada”.

El futbolista replicó el posteo de Daniela para la pequeña Instagram: officialmaxilopez

El futbolista, que permanece por el momento en la Argentina al cuidado de Valentino, replicó a través de la red social Threads la instantánea que Christiansson compartió junto a la bebé y su abuela, y añadió: “Felices cuatro meses, osito. Papá te ama”. El exjugador de River Plate también comentó la publicación de su pareja e incluyó una advertencia: “Felices cuatro meses, mi amor. Papi ya vuelve a casa”, junto a dos emojis de corazones rojos.

Maxi López respondió a la felicitación de su pareja Instagram: danielachristiansson

Hace dos semanas atrás, Daniela aprovechó la ausencia de Maxi López para viajar a Suiza y mostrar a su hija su país natal. Así, compartió las instantáneas del paseo de la pequeña en la ciudad de Morges, frente al lago Leman. “Hola, Suiza. El primer vuelo de Elle salió muy bien. Le estoy mostrando a mi hija el pueblo donde nací”, señaló la modelo en su publicación de Instagram, que además también visitaron otros lugares como Ginebra.

