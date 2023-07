El picante ida y vuelta entre Wanda Nara y un participante de MasterChef: “Te hacés el vivo porque no hay voto telefónico”

escuchar

Al margen de la cocina, uno de los mayores atractivos de MasterChef tiene que ver con los ágiles diálogos que a veces surgen entre los participantes, los jurados y la conductora. Y durante la noche del domingo, Wanda Nara tuvo una picante previa con uno de los cocinero durante la degustación. En ese momento, la conductora hizo gala de su ingenio, para despertar las risas entre todos los cocineros y los especialistas.

Rodrigo Salcedo es uno de los participantes que sigue en carrera, y que gracias a su shawarma de hongos pudo garantizar su permanencia en la semifinal. Al momento de presentar su plato, Wanda le dijo: “Sos el representante de dos provincias argentinas muy importantes”. En un tono descontracturado, él le retrucó: “No me gusta el papel de representante”. Frente a esas palabras, la conductora se lamentó: “Nunca la pego yo con vos, te juro que tengo una puntería”. Y el participante, le exclamó a Wanda: “Como si yo te impusiera a vos que estás representando algo. Viene Wanda, la representante del Galatasaray”.

En ese instante, y con mucho ingenio, ella concluyó: “Muy bien los representé, salieron campeones, y con un gran goleador. Yo nunca me achico”. La rapidez de Wanda le valió los aplausos de todos, y hasta de Rodrigo que se quedó sin palabras. Y no solo eso, sino que luego, Nara agregó: “Te hacés el vivo porque no hay un telefónico. Si hubiera un telefónico y necesitarías el voto de todo Córdoba y San Luis, ahí sí los representarías”. Y con mucho sentido del humor, el participante aseguró: “Y sí, ahí cambia”.

Una noche con los hongos como estrellas

La gala de expulsión del domingo, presentó una prueba de gran dificultad. Al momento de tomar la palabra, el primero en hablar fue Donato de Santis, que comentó una particularidad de la jornada: “Durante la prueba de esta noche, vamos a pasar por sus estaciones y vamos a ir probando lo que están cocinando”. En ese momento, Germán Martitegui detalló: “Si encontramos un plato que está encaminado en técnica, ese va a ser seleccionado y va a subir directamente al balcón. Y por supuesto se va a convertir en el primer semifinalista de MasterChef”. Y luego, ese mismo chef exclamó: “Esta noche van a trabajar con uno de mis ingredientes favoritos, son increíblemente lindos, son los hongos. Estamos en presencia de casi la mayoría de hongos comestibles, y vamos a hacer shawarma de hongos”.

Acompañados de una vitrina en la que tenían todo tipo de hongos, Donato comentó: “Para la prueba van a tener setenta minutos, para lucirse con el mejor shawarma de hongos de su interpretación y fantasía”. Por último, Damián Betular concluyó: “Esta vez el desempate va a ser diferente, vamos a pasar por sus estaciones, vamos a ir degustando, y ahí vamos a tomar la decisión sobre quién va al balcón”.

Cuando la prueba alcanza la mitad de tiempo establecido, Wanda anunció que era el momento en el que los jurados debían elegir qué participante subía al balcón, y garantizaba su lugar en la semifinal. De esa manera, los especialistas comenzaron a desfilar por todas las cocinas, mirando con atención las mesas de los cuatro chefs en competencia. Luego de observar detalladamente y probar las preparaciones en curso, Martitegui anunció: “Tenemos semifinalistas de MasterChef, ya hay alguien que tiene una base que está muy bien, y una shawarma que creemos que terminado, va a estar muy rico. Y el primer semifinalista de MasterChef 2023 es Rodolfo”. Con mucha alegría, ese participante subió al balcón, sin necesidad de terminar su plato.

Finalmente llegó la instancia de la degustación. Estefanía Herlein fue la primera en pasar, y Martitegui le dijo: “La palta casi que salva al plato. El sabor de la marinada y los hongos está muy bien, le falta dorado, pero cortaste con mucha anticipación los hongos, así que están un poquito crudos”.

Antonio López apostó por un shawarma en pan pita con salsa de yasgua, y Betular señaló: “Tengo un tema de sal. No sé si es la marinada del hongo, el baba ganush o qué, pero no termino de definir qué es lo que está salado”. Rodrigo cerró la ronda, y Donato le señaló: “Rescato que se sienten los hongos y que hay algo de crocantez. La salsa le aporta, me deja una buena sensación”. Finalmente, Antonio fue el expulsado, que no llegó a la semifinal.

LA NACION