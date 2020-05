El autor habló del proyecto de ley que busca implementar un impuesto a la riqueza por la pandemia de coronavirus

5 de mayo de 2020

En una entrevista televisiva, el periodista y escritor Alejandro Dolina se mostró a favor de aprobar el proyecto de ley para crear un impuesto "a las grandes fortunas" que impulsa el Gobierno y criticó a quienes se oponen a la iniciativa.

En una videollamada con Pablo Duggan para el ciclo Desafío 2020 (C5N), Dolina señaló: "El encono que rige en estas épocas aprovecha cada una de las abundantes desgracias que tenemos en Argentina para agudizar el conflicto. Hay una controversia política en la Argentina que no es un debate que un grupo discute en una pizzería, es una disidencia política y ética".

En ese sentido, el autor sostuvo que "de ambos bandos", por el oficialismo y la oposición, se dan "operaciones con detalles teatrales con sus correspondientes mentiras" y "construcción de falsedades". Por eso, apuntó: "Es muy grave, no se trata de decir que como nos respetamos, cada uno tiene su opinión. No, no sucede esto y en muchos casos está bien que no suceda, porque el respeto implica una consideración y yo no tengo ganas de respetar mucho algunas opiniones".

A continuación, Dolina agregó: "Es curioso que el principal argumento para oponerse al impuesto a la riqueza es que se pone en dificultad el aparato productivo, lo cual para mi parte de una confusión". En ese sentido dijo que "este impuesto no es a la fábricas, a los aparatos productivos, sino a las empresas, a las ganancias", Antes de comparar la situación con un fragmento de un cuento que leyó en vivo, el escritor sostuvo: "No hay ninguna razón ética para oponerse a una idea como esa".

Además, el conductor de radio apuntó: "Yo llegué a escuchar que la gente va a dejar de pagar porque esto iba a generar indignación popular y voluntad de eludir la ley, pero yo veía las películas de Robin Hood y la gente se enojaba cuando los ricos avanzaban sobre los pobres, no al revés".