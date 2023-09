escuchar

El conductor de Duro de Domar (C5N), Pablo Duggan, contó que este miércoles fue agredido por un hombre mientras almorzaba en un restaurante en el partido de Tigre junto a su esposa y su hijo de 10 meses. El atacante fue detenido por agentes de la Policía bonaerense y trasladado a la comisaría de Rincón de Milberg.

“Fue un momento horrible. Nunca viví algo así en 25 años de carrera. Mi mujer todavía está temblando. Mi hijo de 10 meses lloró durante una hora y media seguida”, lamentó Duggan en declaraciones a C5N. Profundizó luego sobre los malos tratos que recibió del individuo -a quien identificó como Lisandro Togni de 47 años- y su pareja.

“Fui amenazado de muerte por esta persona. La mujer de esta persona, un tipo llamado Lisandro Togni de 47 que trabaja en una empresa de marketing, me decía ‘kirchneristas no pueden estar en este restaurante. Rajen de acá”. Eso gritaba la mujer mientras este tipo me decía ‘te voy a matar’”, sostuvo.

“Se me acercó a cinco centímetros de la cara, yo le dije ‘bueno, hace lo que tengas que hacer’ y me escupió”, contó Duggan a continuación. Y concluyó: “Fue una situación desagradable. Cuando le dije a este hombre que estaba en comunicación con el 911, fue a esconderse en un box. Ahí llegó la Policía y se lo llevó”.

“Esto es odio político e amedrentamiento a personas que pensamos diferente. Vino a atacarme por mi opinión política”, dijo el conductor de Duro de Domar. Y reflexionó: “Ellos creen que no merecemos vivir. Es una cosa de locos, una situación muy desagradable. Y lo que quieren obtener es una reacción violenta de mi parte”.

“No van a lograr que yo reaccione. No lo van a hacer. Esto es lo que buscan este tipo de personajes nefastos. Y no lo van a lograr aunque, la verdad, cuesta mucho”, insistió. Para finalizar, Duggan anticipó la posibilidad de ampliar la denuncia contra la mujer del detenido el próximo viernes. “Lisandro va a permanecer en la comisaría hasta mañana. Después veremos También le quitaron el teléfono para que lo difundiera los videos de mi familia y míos. La verdad, un idiota intolerante y facho”, cerró.

LA NACION