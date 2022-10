¡Sí, quiero! Alejandro Fantino se casó por civil con Coni Mosqueira en Bahía Blanca: “Estoy feliz”

escuchar

Finalmente, llegó el gran día. Luego de ese romántico pedido de mano durante sus paradisíacas vacaciones en Grecia , Alejandro Fantino y su novia -Coni Mosqueira- dieron el sí. La flamante pareja pasó por el registro civil de Bahía Blanca (de donde la novia es oriunda) y selló su amor ante sus familiares y amigos más cercanos.

Ya desde muy temprano los tortolitos comenzaron a postear el minuto a minuto en sus redes sociales. Su llegada al hotel (en donde se encontraron con algunas sorpresas de parte de sus seres queridos), su última noche de solteros, los preparativos de la novia y su viaje en auto rumbo al registro civil fueron algunos de los instantes que compartieron con sus seguidores. “Bueno, acabamos de entrar a la habitación y ya me dan ganas de llorar. Miren lo que me dejaron mis tías”, dijo Mosqueira mientras mostraba las flores, los chocolates y las cartas de amor que la esperaban.

“Bueno, llego el día”, expresó la novia, esta mañana, ya lista para salir junto a su pareja rumbo al registro civil. “Con un poquito de bendición de lluvia. Como decía mi papá, todo lo que te da felicidad eterna está bendecido por la vida del agua, así que: ‘¡Te amo amorcito!”, le confesó a su mujer el conductor mientras agregaba lo poco que faltaba para convertirse en marido y mujer.

Alejandro Fantino y Coni Mosqueira se casaron por civil captura de video

Minutos después, la pareja volvió a reportarse desde el auto: “¿Y amorcito?”, preguntó Fantino sonriente. “Ya estamos yendo”, dijo ella con una mezcla de nervios, alegría y ansiedad. “¿Estás contento?”, retrucó la novia mientras el conductor redoblaba la apuesta: “¡Feliz!”. “Estás muy bella”, acotó mientras Coni le devolvía el halago: “Vos también estás muy lindo”.

Y es cierto. Mientras Mosqueira lució un traje blanco con una impactante blusa de red en tono plateado, el periodista vistió un traje en tonos pastel que complementó con unas cancheras gafas de sol. Una vez terminada la ceremonia, la pareja hizo un divertido video mientras sus familiares y amigos celebraban la unión. Con libreta en mano y, entre aplausos, gritos y hasta bocinazos de quienes pasaban por el lugar, los recién casados mostraron su emoción con un romántico beso.

Esta es la primera celebración que hará la pareja. La segunda está planeada para el 12 de noviembre y será en Buenos Aires para alrededor de 100 invitados, entre los que seguramente haya más de un famoso. “No sabés lo movilizado que estoy, es un paso re importante en mi vida”, le confesó el conductor de Animales Sueltos a su amigo Gabriel Rolón días atrás en su programa.

Y para demostrar lo enamorado que está de su mujer, el periodista recurrió a una frase del escritor Rudyard Kipling para describir este gran momento: “Kipling decía: ‘Dios no podía estar en todos lados al mismo tiempo en el mundo, por eso creó a las madres’. Yo trataría de agregarle una parte más a esa frase y diría que además si vos encontrás a la mujer de tu vida, no solamente creó a las madres, sino que también creó a tu esposa”, expresó.

“Yo siento que Dios creó a una mujer con la que yo voy a ser feliz casado. Ya lo soy de novio y este tiempo que viene quiero estar dedicado a ese momento, que cada momento sea ´el momento´ entonces. Ya no es por plata, vos sabés que yo no soy rico, sabés que vivo bien. Quiero trabajar por felicidad con la gente que quiera felicidad y por sobre todas las cosas estar al lado de una persona como Coni lo que el tiempo me depare para vivir en este plano”, remató emocionado.

LA NACION

