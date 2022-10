El inesperado reclamo del Kun Agüero a Juan Román Riquelme en pleno streaming: “Dale, Juancito”

El Kun Agüero se reconvirtió y decidió llevar su conocimiento de 20 años dentro de una cancha a las transmisiones en vivo. Así, siguió en directo este martes en Watch Party (Star+) el partido que disputaron PSG y Benfica por la cuarta jornada del Grupo H de la UEFA Champions League, al que reaccionó junto a su colega Javier Saviola, exfutbolista del conjunto portugués, F.C. Barcelona y Real Madrid, entre otros grandes equipos del mundo.

Al igual que Agüero, El Conejito jugó con la camiseta culé entre 2001 y 2004, y en el período de 2006-2007. En su primer paso por el club catalán, Saviola fue compañero del actual vicepresidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme. Por eso, en el entretiempo, Sergio mostró imágenes de ambos en su paso por el Barcelona.

Tras advertir la presencia de Riquelme en las imágenes de archivo, Saviola lanzó: “Ahí está Román, mirá”. Con su descontracturado estilo, Agüero aprovechó la oportunidad para hacerle un pase de factura a su excompañero de la selección argentina sub-23 que conquistó la medalla dorada en los Juegos Olímpicos 2008. “¿Cuándo va a ser el día en que Riquelme esté en Star+ conmigo en stream, loco? Dale, Juancito, copate”.

Agüero, Riquelme y Messi Cézaro De Luca - EFE

Conocedor del particular carácter de Riquelme, Saviola le advirtió a Agüero: “Lo vas a tener más complicado, eh”. Luego, El Kun reveló que ya le hizo una invitación a su show por privado, pero no prosperó. No obstante, el exdelantero de Atlético Madrid se aferró al buen presente de Boca para pensar que Román puede llegar a dar el brazo a torcer: “Mirá que le escribí eh, pero como ahora Boca está primero, por ahí está contento, viste”.

El reto de Riquelme al Kun en un streaming durante la cuarentena

Esta no es la primera vez que el exfutbolista, de 35 años, expone detalles de su vínculo con Riquelme. En una transmisión de julio de 2020, Agüero reveló los mensajes que le habían mandado algunos jugadores, entre los que se encontraba Román. Lejos de ser amistoso, parece que el dirigente de Boca lo “retó” por hacer streaming.

El reto de Riquelme a Agüero por su presente gamer

Claro: en ese momento, todavía Sergio era futbolista profesional, sólo que mataba el tiempo detrás de la computadora ante la falta de actividad futbolística. Sin vergüenza, Agüero le respondió en vivo a Riquelme con un audio de WhatsApp que salió en vivo: “¿Qué hacés, Juan? Escuchame, no se me ocurrió otra cosa que jugar a la Play en medio de la cuarentena. Tampoco me retés así. Me imagino que ya Agustín debe estar enorme, yo le guardo una camiseta para él. Pero mirá que yo uso M. Si él está groso, no puedo hacer nada, pá. Gracias por el mensaje, un abrazo grande”.

Agüero salió en defensa de Marcos Rojo por las críticas que recibe

Por último, el tercer máximo goleador histórico de la selección se refirió a los comentarios negativos contra el capitán de Boca Juniors, Marcos Rojo, en alusión a la vehemencia con la que cruza a los rivales. En ese sentido, reveló que los grandes defensores del mundo a los que se ha enfrentado, se comportaban del mismo modo. Además, elogió las virtudes técnicas de su excompañero en Brasil 2014.

#ESPNEquipoF | #ESPNenStarPlus



LA ROMPISTE, KUN



Los mejores momentos de la Watch Party de Sergio Agüero en plena jornada de la #CHAMPIONSxESPN.



Mirá el programa, en vivo, por --> https://t.co/Yudrh83Ro7 pic.twitter.com/2FCwZ2Ikqt — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) October 11, 2022

“Marquitos es un kamikaze. Pero ojo que no es tono con la pelota, eh. ¿Viste que mucha gente dice eh pega patadas? No, tiene calidad, Marquitos. Aparte, zurdito. Lo que tiene es que es muy agresivo. Pegó una patada y viste como es en la Argentina, está muy sensible la cosa. Es defensor. Es normal. Es su estilo de juego. Es bruto, va fuerte. Yo me acuerdo en la época cuando yo estaba también te ca... a patadas: (John) Terry, (Rio) Ferdinand, (Carles) Puyol, Sergio Ramos...”.

LA NACION