Roberto García Moritán le respondió a L-Gante tras ser acusado de ignorarlo en el programa de Mirtha Legrand

En medio del gran revuelo que provocó su acercamiento a Wanda Nara, Elián Ángel Valenzuela, alias L-Gante, estuvo invitado a La noche de Mirtha (eltrece). Su presencia generó gran expectativa, ya que, según transcendió, ese día confirmaría su relación con la empresaria. Sin embargo, y si bien su participación dio que hablar, él no quedó del todo contento con la forma en la que se dieron las cosas. Acusó a Roberto García Mortián, quien también estuvo en la mesa, de ignorarlo cuando preguntó sobre política. El legislador porteño no hizo caso omiso al reproche y salió a responderle.

A través de sus redes sociales, el referente de la cumbia 420 reflexionó sobre su participación en el programa de “La Chiqui”. Si bien dio un show musical y su palabra era una de las más esperadas, él no se mostró del todo feliz con su experiencia. Lo primero que hizo fue subir una foto suya donde escribió: “He sido ignorado” y acto seguido posteó un fragmento del programa del sábado, mientras se discutía sobre política. En ese momento Moritán tenía la palabra y comentaba como “hay un gran negocio detrás de la pobreza”. El músico lo interrumpió y le preguntó: “¿Negocios que lucran con la pobreza o que llevan a la pobreza?”.

L-Gante se mostró descontento con su participación en el programa de Mirtha Legrand (Foto: Instagram @lgante_keloke)

Sin embargo, el empresario pasó por alto su aporte y retomó su idea, dando como ejemplo la película de El lobo de Wall Street. Pero, el músico insistió: “¿Es algo que lleva tiempo, y es difícil estar en el lugar de ser presidente hoy en día, o creen que es algo que puede llegar a venir otra persona y solucionar rápidamente? Eso es lo que me gustaría saber”. Pero, otra vez, omitieron su idea y le preguntaron si le tocó pasar hambre alguna vez. No obstante, las cosas no terminaron ahí, porque, tras cruzarse con el descargo de Valenzuela, García Moritán, salió a responder a sus dudas.

Roberto García Mortián respondió a las acusaciones de L-Gante con un contundente posteo (Foto: Instagram @robergmoritan)

El empresario hizo un posteo de Instagram para hablarle directamente al músico. Destacó que le hizo “dos preguntas muy interesantes” pero como estaba “muy metido en la conversación”, no las pudo responder en ese momento. Fue por eso que decidió hacerlo a través de un video, no sin antes aclarar su intención de volver a cruzarlo, ya que, según escribió en el copy, fue un “placer” compartir la mesa con él.

Ante la pregunta que hizo el músico: “¿Negocios que lucran con la pobreza o que llevan a la pobreza?”, el político respondió: “Las dos cosas. Lucran de la pobreza, por eso la generan. Viven de eso”. A su vez, ante la otra duda que tuvo con respecto a los presidentes, le comentó: “Ningún presidente va a sacar adelante a la Argentina mientras que elija ser parte del problema”, sostuvo y en esta línea continuó: “O eliminamos el populismo y apostamos al trabajo, a la educación y al esfuerzo, o no hay salida para la Argentina”.

Roberto García Moritán le respondió a L-Gante

Antes de finalizar con las respuestas a las preguntas que hizo Valenzuela en el programa de Mirtha Legrand, y que no fueron respondidas en ese momento, García Moritán volvió a hablarle directamente al cantante. “¿Sabés lo que genera pobreza en la Argentina Elián? La inflación y todo este sistema que tenemos que cambiar”, sentenció.

