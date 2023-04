Alfa desmintió un mito que se instaló sobre Gran Hermano y defendió a la producción: “No tenía ni idea”

escuchar

A poco menos de cumplirse un mes de la finalización de Gran Hermano (Telefe), el furor por algunos de los participantes sigue vigente. Es que en sus días de encierro supieron ganarse el cariño del público, que durante el ciclo los siguió y se cautivó con sus historias. Este es el caso de Walter “Alfa” Santiago, considerado el más amado y odiado del reality. El hombre saltó a la fama y causa tanto furor que él mismo se sorprende ante la reacción de la gente cuando lo cruza en la calle. Controversial y directo, ahora decidió hablar sobre la verdad de lo que ocurría dentro de la casa y se refirió a las especulaciones sobre el nivel de aislamiento que tenían los jugadores.

Gran Hermano es un formato internacional. Alrededor del mundo generó gran repercusión y en la Argentina no fue excepción, con diez emisiones. La última de ellas comenzó el 17 de octubre de 2022 y debido a su éxito se extendió por cinco meses, cuando se estipula una duración de cuatro. Por supuesto, que el público eligió a sus participantes favoritos y, además de los finalistas Romina, Julieta, Marcos y Nacho, Walter “Alfa” Santiago es uno de ellos.

Alfa habló sobre los detalles de GH (Captura video)

En primera instancia, llamó la atención que un hombre de más 60 años participe en el reality, ya que en las ediciones anteriores la selección estaba integrada por candidatos más jóvenes. Luego, su personalidad avasallante generó controversias y esto llevó a que el público lo sacara del juego son su voto. Sin embargo, en la calle es una estrella, lo que lo sorprende gratamente, ya que durante su permanencia en la casa pensó que el programa no era visto.

“Yo no tenía ni la menor idea”, indicó en diálogo con Pasa Montagna (Radio Rivadavia), en torno a lo que ocurría en el afuera durante la emisión del programa. Asimismo, terminó con las especulaciones que circularon acerca de la falsedad del aislamiento de los jugadores, por las que se indicaba que recibían información para determinar sus estrategias de juego. “La producción no filtró ninguna información de afuera, a nadie”, aseguró el hombre.

Alfa negó haber recibido información dentro de la casa de GH (Foto Instagram @alfa_walter)

Asimismo, dijo que en un comienzo él pensó que el programa ”era un fracaso, que no tenía éxito”. Y contó cómo se dio cuenta del furor que provocaba Gran Hermano. “Cuando hablaba a las cámaras creía que le hablaba a dos personas y salí y vi lo que fue, como explotó todo, fue fuerte”, aseguró. No obstante, sus sospechas acerca de que el programa medía bien surgieron al momento que reingresaron jugadores, cuando se iniciaba la instancia definitoria, lo que les indicaba que el juego se alargaba.

Por este motivo, la magnitud de la fama que hoy vive no era imaginable para él, pese a que ingresó con el objetivo de hacerse conocido y de vivir una experiencia especial. “Lo que se vino es un golpe de fama increíble, no lo puedo creer. Yo no puedo estar en ningún lado”, contó en torno a sus días en GH, que describió como intensos y que hoy asume que extraña mucho, ya que allí generó vínculos y también entendió que hay personas que prefiere no volver a ver.

Gran Hermano: Alfa se quebró al ver su casting

Su participación generó revuelo y actualmente, según trascendió, al casting para la próxima edición del ciclo se presentaron varios aspirantes mayores de 60 años, algo inusual hasta la aparición de Alfa. “Uno puede estar a cualquier edad preparado para cualquier cosa. No hay límites”, afirmó a modo de consejo para el público y, sobre todo, para aquellos que se sienten “grandes” para algunas actividades.

